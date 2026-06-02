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El neurocirujano Leopoldo Luque.
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Juicio por la muerte de Maradona: un testigo clave afirmó que para Luque operar al 10 era su "bala de plata"

Las audiencias se reanudan este martes con la presencia del cirujano Rodolfo Benvenutti, quien ya apuntó contra Leopoldo Luque, y dos empleados de Swiss Medical.

MDZ Policiales

El juicio oral y público que investiga las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona entra en una jornada de definiciones institucionales. Este martes, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro reanudará las audiencias con la presentación de tres testigos considerados "clave" por la fiscalía y las querellas para reconstruir de forma minuciosa cómo se planificó la externación de la clínica Olivos y cómo se organizó la cuestionada internación domiciliaria en el barrio San Andrés de Tigre.

El foco de los magistrados estará puesto en determinar la cadena de responsabilidades médicas y administrativas que derivaron en el deceso del exfutbolista, ocurrido el 25 de noviembre de 2020. Para ello, los testimonios de esta jornada apuntarán directamente al corazón de la gestión de salud comandada por el entorno médico de confianza del "Diez" y la empresa de medicina prepaga.

El cirujano Benvenutti y su dura acusación contra Leopoldo Luque

El testimonio que genera mayor expectativa en los pasillos de los tribunales de San Isidro es el del cirujano Rodolfo Benvenutti. El profesional de la salud ya había comparecido durante las etapas preliminares de la investigación, ocasión en la que lanzó duras críticas contra el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales imputados por "homicidio simple con dolo eventual".

Benvenutti había apuntado de forma directa contra el desempeño y el rol de Luque durante la cirugía por el hematoma subdural a la que Maradona fue sometido semanas antes de su muerte. Se espera que el cirujano ratifique y profundice sus declaraciones sobre las presuntas irregularidades médicas en el quirófano y los criterios profesionales que se pasaron por alto al momento de externar al paciente hacia una vivienda que no contaba con las condiciones de complejidad médica requeridas.

El juicio en vivo

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Gritos, acusaciones y amenaza de sanción en un durísimo cruce entre Oneto y los jueces

El abogado defensor de Leopoldo Luque, Francisco Oneto, protagonizó una fuerte discusión a los gritos con el los jueces del tribunal tras ser advertido en reiteradas ocasiones por interrumpir las respuestas del testigo.

El conflicto escaló cuando el juez Alberto Ortolani, enfurecido, le exigió que dejara terminar de hablar al médico bajo apercibimiento de sancionarlo. Lejos de retroceder, Oneto enfrentó al magistrado: "Yo quiero verificar la credibilidad del testigo. Estoy tranquilo hasta que me falten el respeto".

Ante esto, el presidente del tribunal, Alberto Gaig, intervino para calmar las aguas, señalando que el letrado "nos lleva a todos al límite", a lo que el defensor replicó a los gritos: "Yo también estoy al límite, estoy defendiendo a mi cliente que está acusado de homicidio". La discusión sumó un nuevo frente cuando el abogado querellante, Fernando Burlando, intentó intervenir y fue increpado por el propio Oneto, obligando al representante de Dalma y Gianinna a pedir tímidamente "poner un límite" al desborde en la sala.

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"Operar a Maradona era su bala de plata": La fuerte discusión de Luque antes de la cirugía de cabeza

Benvenutti expuso que el punto máximo de tensión, previo a la operación de cabeza de Maradona, ocurrió cuando le aconsejaron a Luque dar un paso al costado porque no se encontraba en condiciones anímicas para entrar al quirófano.

Según recordó Benvenutti, la sugerencia desató un duro cruce: "Luque le dijo a Stinfale que operar a Maradona era ‘su bala de plata’. Ahí empezaron a discutir fuerte”, reveló el testigo, dejando en evidencia que, más allá del lazo afectivo, el cirujano veía la intervención como la oportunidad crucial de su carrera.

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El médico dijo que durante la internación domiciliaria de Maradona "no estaban preparados para una emergencia”

El testigo indicó que se necesitaban elementos específicos debido a los antecedentes de salud del fallecido. Además, profundizó: “No cuesta nada estar preparado. Si no estaban todos los elementos en la casa, no se tuvo que haber dado la intervención. Si no están los elementos, es una internación insuficiente”.

Benvenutti detalló cómo tenía que haber sido la internación: “Sugerí control 24 horas de signos vitales, temperatura, de presión, un protocolo de atención como cuánto orina y en qué período, si tiene edemas. También equipamiento por si lo llegaba a necesitar, previendo cualquier situación, cama ortopédica, desfibrilador, oxímetro. Enfermeros todo el día. Un control cada 2 o 3 horas es lógico, depende la necesidad del paciente. Si el paciente no se deja controlar, también hay que informar”.

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Benvenutti: "Luque quería operarlo a él, dijo que era la oportunidad de su vida"

El médico supervisor de la cirugía de cabeza de Diego Maradona aportó detalles impactantes ante el tribunal sobre el estado anímico de Leopoldo Luque. Según el testigo, antes de ingresar al quirófano vio al neurocirujano arrodillado frente a Maradona, acariciándolo, y aseguró que "quería operarlo sí o sí porque decía que era la oportunidad de su vida".

"Tuve una charla con él en el ascensor y le dije que no estaba anímicamente bien para llevar adelante la operación. Se lo notaba afectado por la situación". Detalló que el panorama empeoró tras la intervención: "Luque entró como en una crisis, empezó a llorar. Estaba muy afectado por la situación, el estrés lo superó". Ante este desborde, fue el propio Stinfale quien tuvo que contener al cirujano y coordinar la salida ante los medios. "Stinfale le explicó que tenía que decir la verdad. Yo me paré al lado de Luque en la conferencia de prensa por si se trababa y yo tenía que continuar con el parte médico", concluyó Benvenutti.

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Comienza a declarar el médico Rodolfo Benvenutti

"Stinfale me pidió si podía acompañar a Maradona porque le iban a hacer una cirugía y él, como amigo, estaba preocupado", explicó el médico, quien mantiene una relación de amistad con el abogado Matías Stinfale tras haberlo atendido en el pasado.

Durante su relato, el especialista admitió que no conocía previamente al neurocirujano Leopoldo Luque: "Le comenté a Stinfale que me parecía bien que un grupo de profesionales lo operen. Me preguntó por Luque, le dije que no lo conocía, pero que era experto en columna y que lo mejor era un grupo de expertos". El testigo concluyó señalando que conoció a Luque personalmente en la clínica, apenas momentos antes de la intervención.

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Los jueces postergan la decisión sobre la perito de la polémica ante la "complejidad" del caso

Tras un cuarto intermedio, el tribunal decidió postergar la definición sobre la exclusión de su informe pericial por presunta parcialidad y conflicto de intereses, los magistrados consideraron que el escenario planteado es "muy complejo" y afirmaron que resolverán el pedido “más adelante”.

En contrapartida, los jueces sí dieron lugar a otra solicitud y aceptaron la incorporación de dos nuevos testigos a la causa, lo que promete sumar nuevos elementos al debate mientras se define el destino de la polémica prueba de Swiss Medical.

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El abogado de Cosachov pidió excluir la prueba aportada por la última testigo

El testimonio de Mariana Flichman logró que los fiscales y los abogados defensores se pusieran de acuerdo. Tras conocerse que la mujer era gerenta de riesgo de la prepaga y que redactó el acta de externación sin firmarla, el defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov, Vadim Mischanchuk, exigió sacar su informe de la causa.

El letrado se escudó asegurando que “es una luz de alarma para una posible nulidad para quienes no quieren que se haga este juicio. Por eso pedimos exclusión probatoria y que no vuelva a declarar como testigo”.

Por este motivo, los jueces pidieron un cuarto intermedio para definir este reclamo.

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Aseguran que una testigo podría "haber sido imputada"

El testimonio de Mariana Flichman sacudió el juicio por la muerte de Diego Maradona. Hasta este lunes, la mujer era un enigma en el expediente: jamás había declarado en la instrucción ni en el debate anterior, y solo figuraba como perito defensora de Nancy Forlini.

Al tomar la palabra, el panorama cambió drásticamente. Flichman admitió que ella misma redactó el acta de internación domiciliaria del "Diez" (documento que dejó sin firmar) y que era la gerenta de riesgo de Swiss Medical, teniendo a su cargo la evaluación del servicio que recibían los afiliados.

La revelación de este doble rol como empleada de la prepaga y redactora del alta encendió las alarmas de la fiscalía, al punto de que uno de los investigadores aseguró a los medios que, de haber conocido este trasfondo a tiempo, la especialista habría terminado en el banco de los acusados.

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Piden excluir el informe de una perito por presunta parcialidad

Al inicio de la última audiencia, el fiscal Patricio Ferrari solicitó apartar como prueba el informe de Mariana Flichman. La testigo fue la encargada de redactar el acta de externación de Diego Maradona tras su cirugía en la Clínica Olivos, un documento que no llevaba su firma y cuya autoría se descubrió recientemente gracias a otros testimonios del juicio.

Durante su declaración, Flichman reveló que se desempeñaba como gerente de riesgo de la prepaga del exfutbolista, un dato que la fiscalía desconocía. Al sumarse este vínculo laboral con Swiss Medical a su rol como perito de parte de la imputada Nancy Forlini en la junta médica, el fiscal Ferrari argumentó que la especialista carece de la objetividad necesaria y pidió la exclusión de su informe por "parcialidad".

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Comenzó una nueva audiencia por el juicio de Maradona

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“Yo confíe en que todos sabían lo que firmaban”: Filchman sobre los cuidados que ofrecia la prepaga

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Filchman sobre el acta de externación

“Fui convocada para la confección del acta de externación. Estábamos en plena pandemia y mi gerencia estaba a cargo de los protocolos del COVID. Me llamó Dimitroff (ex director de la Clínica) para compartirme una situación que estaba viviendo con respecto al egreso de Maradona. La familia estaba pensando llevarlo a un domicilio, y a los médicos no les parecía una opción segura, y querían ver cómo podía hacer para que esto quedara documentado”, afirmó.

Al precisar cuáles eran sus funciones específicas, la testigo puntualizó: “Nosotros no conocemos ni intervenimos en el estado clínico. Solo tomamos la reseña clínica que nos trasmite el equipo tratante, en este caso me la dio el doctor Pablo Dimitroff. Siempre le pido que me de la mayor información posible, cuál era la idea del equipo tratante, a donde iba a ir, si está en condiciones de egresar, si tiene el alta médica. Con todo eso yo hago un borrador, supongo que se lo envío por mail o se lo leo, y él me corrige ahí”.

Más adelante, relató cómo se validó el documento frente a los allegados y profesionales de la salud:

“Hubo una reunión con la familia y el cuerpo médico tratante y pedí que se leyera el acta en voz alta. También que cada uno se llevara una copia. Ahí exhiben el documento, firmado por Luque, Cosachov, Dimitroff, Jana y Gianinna Maradona. Cuando me junté con el resto de las partes, les pregunté si estaban todos de acuerdo en que esto es lo que habíamos charlado”, agregó la testigo.

Finalmente, ante la consulta del fiscal Ferrari sobre si el equipo médico le había solicitado sumar alguna pauta o directiva extra de último momento al documento, la mujer fue tajante: “Una vez ahí no”, respondió.

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Terminó la declaración de Cosachov y dará inicio el testimonio de Mariana Flichman

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Cosachov: su llegada al entorno de Maradona y la estrategia de internación

La imputada detalló cómo se integró al equipo médico de Diego Maradona, explicando que su incorporación se dio tras una solicitud de recomendación psiquiátrica por parte del neurocirujano Leopoldo Luque. “Ahí me llaman y empiezo a trabajar en el tratamiento”, le contó a los jueces.

Posteriormente, la especialista se enfocó en el período en que el exfutbolista permaneció en la Clínica Olivos, luego de ser intervenido por un hematoma subdural. “Para mí la mejor opción para su posterior rehabilitación era la que propuso Swiss Medical, que era continuar su recuperación en un centro de rehabilitación. Sobretodo por su cuadro de depresión. Esa era la opción ideal en un plano teórico, estábamos todos de acuerdo, pero Maradona era un paciente en pleno uso de sus capacidades y quería irse. Entonces, la otra opción sino era que vaya a su casa solo”, declaró.

Ante la negativa del paciente a ser trasladado a una institución especializada, la defensa planteó una alternativa. “Se nos ocurre esta opción intermedia que era la internación domiciliaria. Desde el punto de vista de salud mental, el objetivo en un inicio era consumo cero de sustancias tóxicas, alcohol en este caso, y que tome ordenada la medicación psiquiátrica”, siguió.

En esa misma línea, Cosachov afirmó que comenzó a coordinar los preparativos para el tratamiento en el hogar el 4 de noviembre de 2020, apenas unas horas después de la operación del astro futbolístico. “El 4 de noviembre empecé a tener conversaciones con gente de la prepaga para hablar de lo que íbamos a necesitar y con la familia para buscar el consenso. La idea era ir previniendo una situación porque yo conocía al paciente y sabía que se iba a querer ir cuando se sintiera mejor. Y también que las prepagas tienen sus tiempos. Yo quería que el paciente no llegara a la casa y no tuviese nada”.

Finalmente, respecto a los requerimientos específicos que realizó para garantizar la atención médica en la vivienda, la psiquiatra detalló: “Yo solicité médico clínico, neurólogo, estudios clínicos, ambulancia para traslados, enfermeros hombres y especialidad en consumo problemático de sustancias. El auditor de la prepaga me dijo que ya estaba todo en marcha”.

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Agustina Cosachov pidió la palabra

La psiquiatra solicitó ampliar su declaración indagatoria ante el tribunal con el fin de responder a los chats exhibidos en la última audiencia, presentados durante el testimonio de su colega, Marcela Waisman. En esta ocasión, la acusada se limitará a contestar las preguntas de su abogado defensor, Vadim Mischanchuk.

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Dio inicio una nueva audiencia por la muerte de Maradona

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Se reanudó la sesión: habla Pablo Dimitroff, ex director de la Clínica Olivos

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La relación de Cosachov y Waisman

El abogado de la psiquiatra Agustina Cosachov indicó a los medios cómo fue que Waisman llegó a ver a Maradona por pedido de Schiter en carácter de consultora. Además, comentó que la relación entre su cliente y quien hoy declaró en la causa era de colegas, donde "era común que se le consulte", explicando así los chats entre ambas.

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Hay cuarto intermedio hasta las 15

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Más sobre los chats con Cosachov

A través de la exhibición de chats mantenidos con su colega, Agustina Cosachov, se revelaron las alarmas que Weisman encendió ante la complejidad del cuadro. En uno de los mensajes más contundentes, tras recomendar cautela y rechazar cambios abruptos de fármacos sin una evaluación previa, sentenció: “No le operaron la rodilla, le operaron el cerebro”.

Los mensajes también dejaron al descubierto el crítico estado del exfutbolista. Cosachov le había reportado que el paciente atravesaba un "episodio depresivo", detallando: “No se levanta, no quiere comer... Estoy pensando en agregarle luracidona de a poco, más lamotrigina”.

Ante esto, Weisman aconsejó una mirada integral que contemplara el corto tiempo de tratamiento y su historial con el alcohol. La tensión médica quedó evidenciada cuando Cosachov, preocupada por las consecuencias de sus decisiones, le preguntó si podría tener "algún problema" o "conflicto" por la medicación recetada; una duda que Weisman respondió respaldándose en los criterios de eficacia y evidencia clínica de los fármacos.

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La psiquiatra comentó dificultades para ir a atender a Maradona

Durante su testimonio ante el tribunal, la psiquiatra Weisman Campos detalló las dificultades que enfrentó tras ser convocada por el doctor Schiter para evaluar clínicamente a Diego Maradona. La profesional explicó que en su primer intento se le denegó el ingreso por no figurar en la lista de autorizados, y que en su segunda visita el acceso volvió a ser restringido.

Cuando finalmente logró ingresar, encontró a Maradona dormido; al despertar, el exfutbolista se negó rotundamente a ser examinado. “No había voluntad de que lo interrogue y me fui”, afirmó Campos.

Asimismo, la testigo mencionó haber estado en contacto con la psiquiatra Agustina Cosachov, quien le reportó la resistencia del paciente a ciertos estudios. Durante la audiencia se exhibieron chats entre ambas que confirman conversaciones sobre el trastorno del ánimo de Maradona, ajustes en su medicación y tratamientos de desintoxicación:

“Con Cosachov hablamos bastante del trastorno del ánimo, del cuadro depresivo, de la aceptación del tratamiento y de sugerencias de abordaje terapéutico”, resumió.

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Finalizó el testimonio de Rubino y da inicio la declaración de la psiquiatra Marcela Waisman

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"A pedido del doctor Luque": porqué perdió el segimiento de Maradona tras la operación

Rubino fue tajante al desligarse del consentimiento informado, afirmando que dicha responsabilidad recaía exclusivamente en Luque y que ellos solo operaron como colaboradores.

Asimismo, reveló que el alta del equipo quirúrgico en el postoperatorio se debió a un pedido explícito de Luque, luego de que un panel de especialistas diera el visto bueno para proceder con la intervención.

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Los detalles del hematoma de Maradona: por qué era urgente operarlo

El neurocirujano detalló las condiciones médicas que hicieron inevitable la cirugía de principios de noviembre de 2020. Tras solicitar una nueva tomografía al ingresar a la Clínica Olivos, el especialista confirmó la necesidad de evacuar el hematoma subdural crónico debido a su alarmante tamaño.

Rubino explicó que el hematoma alcanzaba un espesor de 14 milímetros, superando el límite crítico: "A partir de los 10 milímetros, la recomendación formal es evacuarlo porque el hematoma ya no se disuelve, crece sí o sí". De no haber intervenido, el cuadro habría derivado en una descompensación y una cirugía de extrema urgencia.

Además, el médico reveló el grave impacto que la lesión ya causaba en la cabeza del exfutbolista. "El cráneo es un estuche óseo donde no hay lugar para nadie. Cualquier aumento de volumen genera un conflicto de espacio", graficó. En el caso de Maradona, la presión había provocado un desplazamiento cerebral de 6 milímetros, cifra que superaba el umbral de alerta de 5 milímetros y que obligaba a la intervención para evitar que el cerebro se quedara sin el oxígeno y la sangre necesarios.

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Rubino se sumó a quienes señalaron que Luque se presentaba como el responsable de la salud de Maradona

Durante la primera declaración del juicio, el neurocirujano Pablo Rubino —jefe del equipo de neurocirugía de la Clínica Olivos con 25 años de trayectoria— apuntó a Leopoldo Luque como el máximo responsable de la coordinación médica de Diego Maradona.

Rubino aclaró que su rol se limitó estrictamente a la logística de la Clínica Olivos por pedido de la institución, y no al tratamiento directo del Diez. "Maradona venía a operarse y me convocaron porque me conocen hace 20 años y querían que supervise la logística", explicó ante el tribunal, definiendo a Luque como "el médico de confianza, con más llegada al paciente".

El testigo enfatizó la distancia que mantuvo su equipo en las decisiones críticas, incluida la externación: "Si él no nos pedía, no íbamos a meternos. Pensábamos que quería manejarlo sin involucrarnos porque no éramos sus médicos responsables". Finalmente, Rubino precisó que su único contacto directo con Maradona fue en el quirófano por la noche y sentenció: "Mi equipo no participó en nada de la derivación, asumo que lo coordinó el doctor Luque".

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Comenzó una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona

El inicio de una nueva sesión se dio con el testimonio de Pablo Rubino, el neurocirujano que operó a Maradona en noviembre de 2020 de un hematoma subdural de la cabeza.

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"No se respetaban las normas de distanciamiento"

El médico Fernando Villarejo sostuvo hoy que "no se respetaban las normas de distanciamiento" establecidas durante la cuarentena del coronavirus y en medio de la internación de Diego Armando Maradona en la Clínica Olivos.

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"Yo no estaba de acuerdo con que se vaya a la casa": las advertencias de Villarejo sobre la internación domiciliaria

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El fiscal Ferrari denunció contradicciones en el testimonio del médico Villarejo

Máxima tensión en el juicio por la muerte de Maradona. El fiscal Patricio Ferrari interrumpió la audiencia y pidió desalojar la sala temporalmente para presentar una objeción contra Fernando Villarejo. "La contradicción es absoluta", lanzó el funcionario judicial, quien denunció que el relato actual del médico sobre los responsables de la internación domiciliaria del "Diez" choca de frente con lo que había declarado al inicio de la causa penal.

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"Había mucho riesgo": el médico Fernando Villarejo defendió la cirugía de Maradona

Durante su declaración en el juicio, el doctor Fernando Villarejo detalló la complejidad del cuadro que padecía Diego Armando Maradona antes de su fallecimiento. El profesional calificó la situación del exfutbolista como "de mucho riesgo", justificando así la necesidad de realizar la neurocirugía por el hematoma subdural de manera urgente.

Asimismo, expuso las profundas dudas que existían en el equipo médico sobre cómo debía manejarse su posterior recuperación fuera de un entorno hospitalario.

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Otra vez hay tensión en el juicio por Maradona: nuevos cruces entre la fiscalía y la defensa de Luque

Fuertes cruces y chicanas entre el ministerio público y los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque. El foco del conflicto se desató cuando el defensor Francisco Oneto cuestionó con dureza las reiteradas interrupciones del fiscal Cosme Iribarren durante la declaración testimonial del médico Fernando Villarejo.

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"El doctor de cabecera era Luque y se presentaba como tal", aseguró Villarejo

El medico señaló que, "en noviembre de 2020, la última internación, Maradona vino derivado de otro lugar con un hematoma subdural que requería operación. Tengo entendido que el médico de cabecera se comunicó con la clínica para tratar de derivarlo en virtud de la buena experiencia en otras oportunidades. El doctor de cabecera era Luque y se presentaba como tal".

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Dio inicio el testimonio de Fernando Villarejo, Jefe de Terapia Intensiva durante la estadia de Maradona

El profesional de la salud comentó: "A Maradona lo conocía porque estuvo internado en la clínica Olivos en varias oportunidades".

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Finalizó la declaración de Luque

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Luque cuestionó a los peritos forenses: "Me tengo que defender como médico"

En otro tramo de su declaración, Leopoldo Luque apuntó contra el trabajo de los médicos forenses, criticándolos por "hacer un diagnóstico durante la autopsia". Para respaldar su argumento, el neurocirujano exhibió un fragmento de video del perito Federico Corasaniti, donde este aseguraba que Diego Maradona padecía una "miocardiopatía dilatada".

"Eso es una autovaloración pericial", rebatió Luque ante el tribunal, y sentenció: "Señores jueces, me tengo que defender como médico". Mientras repasaba distintos estudios clínicos realizados al exfutbolista a lo largo de su vida, el imputado cuestionó la conclusión sobre el supuesto agrandamiento del corazón de la víctima: "Las cavidades no se midieron y no existe un solo ecocardiograma que diagnostique una miocardiopatía dilatada".

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Luque pidió volver a mostrar el video de la autopsia de Maradona

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"Los médicos que vienen a declarar están presionados"

En otro tramo de su declaración, Luque lanzó una fuerte denuncia pública sobre el rol de los peritos y profesionales de la salud en la causa: “Acá todos los médicos que vienen a declarar están presionados por las partes. Tienen temor. Me doy cuenta”, aseguró. En esa misma línea, el neurocirujano hizo mención a Fernando Villarejo y Sebastián Nani, dos de los doctores que asistieron a Maradona en el pasado y que están citados para declarar este jueves.

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Luque afirmó que el "Diez" no tomaba remedios del corazón desde 2007

Según declaró hoy el neurocirujano Diego Armando Maradona abandonó su tratamiento cardiológico en 2007. El médico remarcó que esta información está respaldada por los antecedentes que figuran en las historias clínicas.

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"No van a encontrar" la miocardiopatía dilatada de Diego Armando Maradona en las historias clínicas.

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Luque se defendió en el juicio por la muerte de Maradona: "Soy la persona que más quiso ayudar"

El neurocirujano Leopoldo Luque rechazó los cargos que lo vinculan con presuntas negligencias en la atención médica de Diego Armando Maradona. El profesional sostuvo que el paciente se encontraba en pleno uso de sus facultades al momento de abandonar la clínica y que la decisión de trasladarse a una vivienda particular fue del propio Maradona.

El médico negó rotundamente haber prohibido una internación en un centro de tercer nivel: "Busquen en los chats y audios, es falso. Yo era la persona que más lo quería ayudar. Es fácil ponerse en mi contra por una foto".

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Arrancó una nueva declaración de Luque

"Agradezco la posibilidad de declarar nuevamente y poder defenderme de toda acusación. El señor Maradona estaba lúcido al momento del alta. Era el mismo que plantó a Putin y al Papa. Se quería ir a su casa", comenzó la declaración de Leopoldo Luque.

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Dio inició una nueva audiencia por la muerte de Maradona

La defensa de Nancy Edith Forlini presentó varios audios de noviembre de 2020 entre la psiquiatra Agustina Cosachov y una testigo llamada Mariana Flichman. Sin embargo, las demás partes se opusieron a su reproducción, argumentando que se trataba de una "pérdida de tiempo".

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Jana Maradona: "Fui una pelotuda porque confié en Luque"

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Se reanudió la sesión con el interrogatorio de Oneto a Jana Maradona

Luego de un cuarto intermedio de una hora y media, la audiencia se reanudó con el interrogatorio de la defensa a Jana Maradona. El abogado Francisco Oneto centró sus preguntas en la personalidad del exjugador y su predisposición para atender las indicaciones de los profesionales durante la internación.

“A veces se negaba a hacerse estudios. Le mintió en alguna ocasión a la nutricionista, pero generalmente le decía la verdad. Cuando tenía miedo, solía seguir las peticiones de los médicos”, detalló la joven sobre el comportamiento de su padre.

Al ser indagada sobre la resistencia que el astro podría haber opuesto frente a un traslado, Jana aclaró: “Seguramente no iba a querer, pero no lo sabemos porque no se lo dijimos”.

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Burlando expuso chats de Luque insultando a Jana Maradona

El abogado Fernando Burlando presentó ante los jueces un intercambio de mensajes atribuido a Leopoldo Luque y Maxi Pomargo que dejó en evidencia el trato despectivo hacia el entorno de Diego Maradona. De acuerdo a los textos leídos en la sala, Luque rechazó los planteos de la familia manifestando: “Es una pelotuda esta piba. Te juro que no lo creo”, para luego acotar que “Están re locos”.

El médico también celebraba haber impuesto su postura para el traslado a Tigre: “Ya está amigo, domiciliario” y “Me peleé con todos. Dalma, de culo, pero la di vuelta. Me lucí”, intercalando descalificaciones hacia Jana. A los chats se sumó la reproducción de un audio en el que el médico reconocía: “Me re planteé mal”.

Antes del cierre de la jornada, Jana Maradona tomó la palabra y describió el estado físico en el que encontró el cuerpo del astro al llegar a la casa: “hinchado, en la panza, los párpados y las manos”. La joven finalizó su declaración con una frase tajante: “Me quedé sin papá. Esa fue la consecuencia”.

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Con voz ronca y parpados hinchados: la testigo contó el estado de Maradona

En su declaración, Jana Maradona describió el drástico cambio en el estado de salud de su padre en cuestión de días. Recordó haber visto "alegre" y "normal" a Diego Armando Maradona el viernes 13 de noviembre de 2020, pero advirtió que el miércoles 18 su situación era muy distinta: lo observó con la "voz ronca" y los "párpados hinchados".

Por otra parte, la testigo mencionó haber conocido al médico clínico Pedro Di Spagna, quien se presentó en el country San Andrés de Tigre acompañado por un nutricionista con el fin de evaluar la dieta del paciente.

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Entre lagrimas, Jana aseguró que antes "defendía a Luque"

Jana Maradona detalló la confianza que depositaba en el equipo médico y cómo se gestionó la firma del alta para el traslado de su padre. “Yo lo defendía a Luque, creía que era un profesional bueno porque él también veía a mi papá y se ocupaba. Se lo notaba pendiente”, sostuvo, al tiempo que rememoró las tensiones internas que generaba la figura del neurocirujano dentro de la familia.

En esa línea, remarcó un fuerte cruce entre una de sus hermanas y el médico: “Dalma le dijo: ‘si no estás a la altura, da un paso al costado’. Luque respondió que estaba a cargo y que mi papá lo quería”. Respecto al instante en que firmaron la salida de la clínica, la joven reflexionó: “Leímos el documento en ese momento, pero con el diario del lunes el compromiso era mucho mayor de lo que decía el papel. Cosachov nos decía que no era solo lo escrito, que iban a sumar más cosas”.

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Jana Maradona indicó que Luque fue quien "recomendó una internación domiciliaria"

"Dimitrov nos dijo que había dos opciones: una clínica de rehabilitación motriz y una internación domiciliaria. En ese momento, Luque pidió una mini reunión privada y nos recomendó una internación domiciliaria para mi papá porque" el personal del sanatorio "se quería promocionar", afirmó la joven.

En su declaración, respaldó la postura adoptada en ese momento: "la mejor decisión". "Confié en ese criterio. Luque nos dijo que iba a ser una internación seria", resaltó. Asimismo, aclaró que la propuesta del neurocirujano no tuvo fisuras por parte de la prestadora médica: "Del otro lado (Swiss Medical y Dimitrov)" respaldaron la opinión del ex médico de cabecera, añadió Jana.

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"Tenía episodios en los que se caía, se perdía, perdía el conocimiento"

La hija de Maradona dio más detalles de los ultimos momentos del "10". y aseguó que dentro del nucleo familiar "lo veíamos mal”.

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Jana Maradona sobre el vinculo de Diego con Luque

La testigo detalló cómo el regreso al país modificó la dinámica familiar y dio paso al confinamiento: “Él estaba viviendo afuera. Se mudó a Argentina y eso hizo que tengamos un vínculo más cercano. En el inicio de la pandemia estaba muy preocupado. Respetaba mucho el aislamiento. Solo nos comunicábamos por teléfono. En determinado momento, se mudó a La Plata y toma la decisión para estar más cerca de Luque y del lugar de los entrenamientos. Para mitad de año (julio/agosto) empieza a calmarse lo del aislamiento y empecé a ir a visitarlo”.

Respecto a la atención médica previa a la mudanza al barrio San Andrés de Brandsen, admitió su desconocimiento sobre el entorno de salud, hasta que el escenario cambió: “Previo a Brandsen no tenía conocimiento de quiénes se ocupaban de su salud. Sí había estado en alguna operación de rodilla, pero no sabía quién exactamente dirigía ese aspecto. En Brandsen conocí a Luque, su médico de confianza, a quien mi papá quería y adoraba. Era una situación medio descontrolada. Tomaba pastillas para dormir, muchas. Alguien tenía que contener, de alguna manera, eso. Diría que en septiembre se presenta María Vanesa, que era parte del equipo, y me dijo que iba a venir una psiquiatra con un currículum increíble que iba a controlar el tema del dormir y la regulación, todo vinculado a la salud mental”.

En cuanto a la llegada de nuevos especialistas, profundizó sobre la intervención de la psiquiatra: “(Cosachov) tuvo varias entrevistas con mi papá. Me contó sobre sus objetivos y me quedé tranquila que esa parte iba a estar cubierta por un profesional”. Finalmente, retrató la estrecha relación que existía con el neurocirujano y su rol central en el tratamiento: “Un médico de confianza es un médico que va más allá de lo estrictamente del control de salud. Mi papá se reía (con Luque), habrán pateado la pelota en el patio. Había una confianza más allá de lo profesional, un vínculo humano. Se ocupaba de toda su salud. Si mi papá se tenía que hacer un estudio, él se lo mandaba. Todos los médicos respondían a Luque”.

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Empezó la declaración de Jana Maradona

“Conozco a mi papá en 2014 en Argentina. Desde ese momento empezamos a tener un vínculo padre-hija. Estaba viviendo en Dubai, pero yo viajaba y compartíamos bastante tiempo juntos. Empecé a conocer qué significaba el universo que componía a mi papá. Conocí a sus vínculos, a sus amigos y empecé a conocer a su equipo de trabajo. Luego, a su equipo médico”, comenzó su testimonio.

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Tras un cuarto intermedio, el tribunal rechazó el pedido de apercibimiento contra Leopoldo Luque

Leopoldo Luque no será apercibido. Así lo resolvió el tribunal al rechazar el planteo en su contra, aprovechando la ocasión para marcarle la cancha a las defensas sobre el alcance de las declaraciones de los acusados. Si bien el juez ratificó que los imputados pueden hablar libremente cada vez que se los autorice, aclaró que la ampliación de la indagatoria tiene límites específicos y no puede convertirse en un espacio para formular alegatos anticipados.

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Continuan los cruces en la sesión

El abogado Francisco Oneto respondió las acusaciones y desestimó que las preguntas a los testigos fueran "hostiles" y calificó de "subjetiva" la queja de Ramírez respecto a que se intenta "inclinar la cancha".

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Apuntan contra Luque por "dilatar" el juicio

"Está dilatando el proceso", aseguró Ramírez, uno de los abogados de Diego Maradona Junior, al pedirle al Tribunal Oral en lo Criminal Nº7 de San Isidro que ponga un freno a las reiteradas declaraciones del neurocirujano Leopoldo Luque. El planteo fue respaldado por el fiscal Patricio Ferrari, quien coincidió en el reclamo y cuestionó que el imputado pretenda posicionarse como "perito de peritos".

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Baudry solicitó que las audiencias se realicen de lunes a viernes

El representante legal de Verónica Ojeda, Mario Baudry, pidió formalmente que las audiencias no se detengan por la feria judicial y se dicten de lunes a viernes para acelerar los testimonios.

La respuesta del fiscal Patricio Ferrari no se hizo esperar: tildó la solicitud de "tribunera" y aseguró que ese "no es el estilo" que buscan darle al proceso. Por su parte, juez Alberto Gaig resolvió que, por el momento, no habrá cambios en la dinámica del juicio.

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Comenzó la undécima audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona

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La jugada de Luque que impactó sobre una de las hijas de Maradona

El neurocirujano Leopoldo Luque exhibió imágenes de la autopsia de Diego Armando Maradona cuando comenzaba a declarar por sexta vez en el juicio, Gianinna comenzó a llorar, se descompensó y la audiencia se suspendió.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que se dictó un cuarto intermedio hasta la semana que viene tras el pedido del abogado Fernando Burlando.

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"Llegaron casi dos horas tarde": Schiter sobre los médicos que intentaron reanimar a Maradona

Mario Schiter se refirió a su rol como veedor en la autopsia y analizó la acumulación de líquidos hallada en el organismo del exfutbolista.

Según señaló al tribunal, un paciente cirrótico en etapa avanzada puede generar más de un litro diario, por lo que los tres litros encontrados en el cuerpo de Maradona no resultaban una cifra lógica en ese contexto. El profesional subrayó que su participación en el examen forense fue clave, ya que consideró imposible interpretar correctamente los resultados de una autopsia sin tener un conocimiento profundo de la historia clínica previa del paciente.

En relación a los últimos momentos de vida de MAradona, afirmó que las maniobras de reanimación se realizaron cuando ya era demasiado tarde, estimando que llevaba casi dos horas fallecido al momento de ser asistido.

"Quienes llegaron a reanimarlo llegaron casi dos horas de fallecido. Todos coinciden que estaba fallecido cuando hicieron las maniobras", declaró.

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Schiter aseguró que a Maradona le dejaron de dar una medicación clave

"Estos pacientes no deben suspender jamás en toda su vida la medicación que favorezca la remodelación cardíaca y el control de los factores como la hipertensión arterial que puede desencadenar una cardiopatía latente”, subrayó.

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Continúa el testimonio del médico

Schiter reconstruyó ante el abogado Fernando Burlando su historial médico con Maradona, el cual se extendió desde finales de 1999 hasta 2020.

En esta cronología, el profesional destacó su acompañamiento durante las internaciones hospitalarias y el periodo en Cuba, mencionando que a partir de 2004 el contacto se volvió esporádico e informal. También atribuyó este alejamiento al éxito del bypass gástrico realizado en 2005, cirugía que permitió al ídolo bajar 50 kilos y mejorar notablemente su salud cardiovascular, momento a partir del cual Schiter le perdió el rastro clínico.

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Se reanuda la sesión y Schiter continúa con su declaración

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Testimonios desde dentro del juicio destacan un clima caldeado

A la espera de que vuelva a reanudarse la sesión, varias personalidades cercanas al proceso destacaron que la defensa, con Oneto a la cabeza, intenta trabar el juicio.

"Hubo llamados de atención a la defensa", comentó el abogado de Jana Maradona, Félix Infante.

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El abogado Mario Baudry apuntó contra Luque y su defensa

Durante el primer cuarto intermedio, el letrado de Verónica Ojeda arremetió contra la defensa de Leopoldo Luque por "atacar a los testigos".

Además, adelantó que solicitó al tribunal agregar un día más de audiencia para dar lugar a los testigos.

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Hay cuarto intermedio, pero Schiter seguirá declarando

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Schiter declaró que no avaló la internación domiciliaria

El médico explicó que, junto a otros profesionales, su postura era que el paciente no tenía el alta clínica definitiva y que debía continuar su recuperación en un centro de tercer nivel, una institución con menor complejidad que un hospital, pero con asistencia permanente de médicos y enfermeros.

Según su testimonio, aunque fue convocado por la gerencia de la prepaga para discutir alternativas al alta sanatorial, su propuesta de derivarlo a un centro de rehabilitación especializado fue descartada frente a otras opciones.

Además, indicó: "No sabía quiénes eran los médicos de la domiciliaria, supongo que había alguien a cargo".

Asimismo, reveló que se le impidió el contacto directo con el ídolo durante su estancia en la Clínica Olivos. Detalló que el 5 de noviembre solicitó ver al paciente para completar su evaluación profesional e incluso para darle un abrazo, pero los responsables le negaron el ingreso.

Schiter también aclaró que nunca tuvo trato con el entorno de Maradona ni con su médico de cabecera, Leopoldo Luque, a quien aseguró no conocer personalmente.

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Claudia Villafañe presente por primera vez en el juicio por la muerte de Maradona

Por primera vez desde el inicio del proceso judicial, la exesposa del exjugador está en la sala de la audiencia acompañada de su hija Gianinna Maradona. No declarará.

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Schiter dio detalles de su vínculo con Maradona y su

miocardiopatía

Mario Schiter brindó precisiones acerca de su relación que mantuvo con el astro del fútbol.

"Todo comenzó por 1999, me desempeñaba en terapia intensiva en Flenni, por diferentes motivos y estudios de salud, estaba muchos días por semana. Lo conocí en ese contexto a Maradona, hicimos una buena relación, buena empatía, yo solo era médico de terapia intensiva. Lográbamos una comunicación llana. A él le era más familiar", recordó.

Y profundizó: "El segundo contacto que tuve con él fue con las autoridades del hospital porque tuvo un episodio de intoxicación aguda en Punta del Este por cocaína. Ingresó al sanatorio de Punta por una arritmia grave, conocida como torcida de punta, muy grave, por suerte tuvo un buen manejo y pudo salir adelante. Me convocaron para el traslado, la idea era traerlo a Buenos Aires".

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Comenzó una nueva audiencia con un testimonio inesperado

En esta jornada de jueves, la ronda de testimonios comenzó con la comparecencia de Mario Alejandro Schiter. El profesional de la salud es una pieza clave para contextualizar los antecedentes médicos del "Diez", ya que fue quien supervisó de cerca su proceso de recuperación en Cuba a principios de la década del 2000.

los magistrados aceptaron la petición de los abogados Burlando y Ferrari para sumar al debate las declaraciones de testigos que no comparecieron durante la etapa de instrucción.

Esta medida permite que dichos testimonios sean integrados al cuerpo de evidencias, ampliando el espectro de información disponible para el tribunal.

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Correa aseguró que “Luque se preocupaba” por el estado de Maradona

Ante las interrogantes de la defensa el médico del Instituto Ipensa dio testimonios favorables para Leopoldo Luque. “Parecía que se preocupaba por el paciente”, resaltó Correa. Bajo esta línea, resaltó que el médico nunca se opuso a la realización de estudios complementarios ni obstaculizó las revisiones médicas de Diego. Por el contrario, Correa subrayó que el médico parecía genuinamente preocupado por el bienestar de su paciente en aquel momento.

Respecto a la polémica salida del sanatorio Ipensa, el testigo explicó que la decisión de trasladar a Maradona estuvo influenciada por el propio deseo del futbolista. Afirmó que Diego manifestó su intención de abandonar el hospital prácticamente desde el momento en que llegó, lo que refuerza la idea de que su permanencia en el lugar era resistida por el propio paciente.

Finalmente, el testimonio abordó la salud cardiovascular de Maradona, un punto crítico dado que su fallecimiento, ocurrido un mes después, se debió a un paro cardiorrespiratorio. Ante las preguntas de los abogados defensores, Correa aclaró que en los estudios realizados durante esa internación específica no se detectaron signos de insuficiencia cardíaca. El médico precisó además que dicha patología es un diagnóstico clínico, indicando que no se observaron evidencias de ese cuadro durante su evaluación.

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El relato clave de Correa sobre Luque y la desición de operar

El hallazgo del hematoma subdural que marcó los últimos días de Diego Maradona ocurrió de manera inesperada durante una tomografía de rutina. Según Correa, en cuanto los resultados estuvieron disponibles, se comunicó de inmediato con Leopoldo Luque, quien era el médico de confianza del "Diez". Recordó que habían mantenido contacto desde la mañana para monitorear la evolución del paciente, pero el descubrimiento del estudio cambió drásticamente el panorama y obligó a una reunión urgente entre los profesionales.

"Lo acompañé a Luque al tomógrafo para que vea la imagen. Le comenté que había hablado con Burry (el neurocirujano de Ipensa), que tenía esa decisión. Luque es neurocirujano y por ahí pensaba distinto. Nosotros adoptamos una conducta expectante, que no quiere decir que no lo van a operar nunca, pero no lo veía como una urgencia”.

“El hematoma era un hallazgo que llevaba sus días: si había transcurrido tanto tiempo lo que yo entiendo es que la decisión era seguir esperando. Me parecía razonable. Pero no soy neurocirujano, no tengo la capacidad de darme cuenta si era una emergencia”.

Sin embargo, el descubrimiento generó una clara división de criterios profesionales. Mientras el equipo de la institución local prefería aguardar, la postura de Luque fue determinante: él estaba decidido a realizar la cirugía lo antes posible. Esta discrepancia médica llevó al entorno de Maradona a solicitar el traslado del exfutbolista hacia otra institución:

“Estuvimos charlando con Luque, con Burry, y bueno la decisión de Luque era hacer la cirugía y la de Burry era esperar, así que decidieron el traslado a otra institución al tener diferencias de criterio sobre cómo proceder sobre ese hematoma. Eso lo solicitó el entorno de Maradona. No me consta quién, pero supongo que Luque o alguien del entorno. Y ahí trasladaron a la clínica de Olivos. No es que estaba de alta, se deriva por decisión de sus médicos”, subrayó el médico.

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Empieza el testimonio del médico Marcos Correa

Un mes antes de su fallecimiento, el Dr. Correa recibió a Diego Maradona en el Instituto Ipensa de La Plata. El astro argentino había acudido poco después de su cumpleaños número 60, supuestamente para realizarse chequeos de rutina, pero el trasfondo era más complejo.

"Su médico de confianza y me pone al tanto de lo que estaba pasando. Me dijo que era un paciente depresivo, tenía líquidos, estaban preocupados por su estado de salud”, recordó el profesional de la salud ante los jueces.

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Tras horas de espera, finalmente se reanudó la audiencia

Poco más de dos horas fue el tiempo que duró el cuarto intermedio. Ya con los problemas técnicos solucionados, se comenzará con los testimonios.

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La audiencia se suspende por una hora y hay peligro de que se levante la sesión

Tras un intento fallido de retomar la sesión, el tribunal postergó la actividad hasta las 12:30 por fallas en la microfonía.

La continuidad de la jornada pende de un hilo: si no logran reparar el sistema, la audiencia será cancelada.

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Problemas técnicos retrazan el inicio de la sesión

El mal funcionamiento de los micrófonos, esenciales para el registro oficial de los testimonios, obligó a los jueces a dictar un cuarto intermedio. Se trata de un problema recurrente, ya que el sistema había fallado previamente durante la declaración de Verónica Ojeda.

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Comienza una nueva jornada del Juicio con una declaración clave

La audiencia de este martes contará con el testimonio de Mario Alejandro Schiter, histórico médico de Maradona, quien años atrás advirtió que trasladar al astro argentino a una vivienda particular suponía un riesgo importante para su salud.

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Tunessi apuntó contra Luque: "Era el único contacto que yo tenía"

El traumatólogo Flavio Tunessi declaró que Leopoldo Luque era presentado y reconocido como el "médico personal" de Diego Maradona y el principal encargado de su salud. Durante su testimonio, el testigo admitió ante la fiscalía que Luque constituía su único punto de contacto y que fue él quien le transmitió la decisión de trasladar al paciente a Buenos Aires a principios de noviembre.

También reveló que, en aquel momento, existieron discrepancias médicas respecto a la intervención por el hematoma subdural, señalando que algunos profesionales consideraban que la operación no era necesaria.

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Se reanudó la audiencia: declara Flavio Tunessi

El traumatólogo Flavio José Tunessi comenzó a dar su testimonio ante la Justicia en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

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Burlando dijo que del cuerpo de Maradona "salió una catarata de agua"

Durante el cuarto intermedio, el abogado aseguró que en las imagenes de la autopsia sobre el astro argentino "salió agua a cataratas".
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El acusado Leopoldo Luque pidió declarar pero se lo negaron

Una vez Cassinelli terminó con su testimonio, el neurocirugano solicitó hablar. Sin embargo, los jueces desestimaron su pedido alegando que este no era "el momento oportuno".

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Burlando se sumó y cruzó a Oneto

El abogado Fernando Burlando arremetió contra Oneto calificándolo de "maleducado" debido a sus constantes interrupciones durante la declaración del perito Cassinelli.

Burlando solicitó formalmente al juez Alberto Gaig que aplique una sanción y se considere la Ley de Víctimas, argumentando que el tono del contrainterrogatorio resultaba una "vergüenza" para el proceso judicial.

Oneto, por su parte, reaccionó con ironía y fastidio, desafiando al magistrado con un rotundo: "Sancióneme, doctor, sancióneme"

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El abogado Francisco Oneto interrogó a Cassanelli

Al reanudarse la audiencia, se produjo un fuerte cruce cuando el abogado Francisco Oneto, defensor de Leopoldo Luque, interrogó a Cassinelli sobre la realización del signo de Godet (maniobra para detectar edemas) en el cuerpo de Maradona.

El letrado utilizó los videos de la Policía Científica en la habitación de San Andrés para exigir que el forense señalara el momento exacto de la práctica, buscando exponer posibles contradicciones en su testimonio.

El objetivo de la defensa con este careo técnico fue verificar si quedó registro visual de la marca característica de dicha maniobra en el cuerpo.

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La causa de muerte

El exmiembro de la Policia Cientifica determinó que la causa del fallecimiento de Diego Maradona fue un edema agudo de pulmón e insuficiencia cardíaca, asociados a un corazón con miocardiopatía dilatada. Durante su testimonio, subrayó que el hallazgo de un edema cerebral confirmaba la existencia de una hipoxia (falta de oxígeno), descartando que se tratara de un evento repentino.

Así, el perito fue claro al señalar que el deceso respondió a un cuadro crónico y no a una muerte súbita. Esta distinción técnica, realizada ante la defensa de Nancy Forlini, refuerza la teoría de un proceso de deterioro prolongado vinculado al estado crítico en el que se encontraba el corazón del exfutbolista.

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El corazón de Maradona pesab "503 gramos"

Cassinelli indicó que el corazón de Diego Armando Maradona estaba "notablemente aumentado de tamaño" con un peso de "503 gramos".

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Con fotografias Cassinelli mostró los paso de la autopsia

El médico legista detalló los hallazgos de la autopsia de Diego Maradona mediante la exhibición de fotografías forenses. El profesional describió desde los tatuajes del cuerpo hasta aspectos técnicos críticos, como el estado de los vasos sanguíneos congestivos y prominentes en el cerebro, órgano que fue extraído para análisis posteriores.

La crudeza de las pruebas visuales de la necropsia marcó un momento de alta tensión en la sala. Ante la proyección de las imágenes que ilustraban el procedimiento médico, Gianinna Maradona optó por retirarse del recinto para evitar presenciar los detalles gráficos de los estudios realizados sobre el cuerpo de su padre.

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El medico trató de precisar la hora de la muerte

Aproximadamente entre "las 9 y las 12". Aunque no pudo determinar con exactitud la duración de la agonía frente a la fiscalía, el perito reconoció que se ha llegado a estimar un proceso de 12 horas, dato que fue integrado en las conclusiones de la Junta Médica.

Estas declaraciones subrayan la dificultad técnica para fijar los tiempos precisos de su descompensación. No obstante, el testimonio ratifica las franjas horarias clave que constan en los informes oficiales de la autopsia realizada en la Morgue de San Fernando.

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La escena en la que encontraron el cuerpo de Maradona

"Había ventanales tapiados, cortinas cerradas, la cama separada de la pared, una especie de frigo bar con botellas de agua mineral, 'talitas', caramelos, ampollas de Ranitidina, envases de jeringas, saches de sueros, un inodoro portátil, un televisor, un placar y un sillón masajeador", declaró el profesional de la salud sobre como encontró a Maradona.

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Cassinelli: "Estaba hinchado, con un hongo de espuma en la boca"

El médico forense Carlos Cassinelli es el primero en declarar.

Al principio de su testimonio relató: "La gente de Criminalística tomó fotografías y fijó las evidencias. El cuerpo estaba vestido con una remera Puma y un short negro. Estaba hinchado, con un hongo de espuma en la boca, en posición de cúbito dorsal y con los brazos y las piernas extendidas".

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Comienza una nueva jornada judicial con los acusados presentes

Los acusados Leopoldo Luque, Mariano Perroni y Pedro Di Spagna están presentes en la audiencia de este jueves.

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Habrá cuarto intermedio hasta el jueves

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Comenzó a declarar Ezequiel Ventossi, perito toxicológico: "No se detectó alcohol ni drogas" en el cuerpo de Maradona

En su declaración en el juicio, Ventossi estableció que las muestras que se analizaron en la pericia histopatológica fueron dos tubos de orina, dos tubos de sangre, hisopados nasales, solución fisiológica, hisopados nasales, siete sobres cerrados con botellas de agua y ampollas de ranitidina de las muestras de Diego Armando Maradona.

No obstante, Vertossi advirtió que los resultados de sangre mostraron que, a la hora de su muerte, el 10 no había consumido drogas de abuso como cocaína, marihuana, anfetamina y mdma.

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Las declaraciones de la doctora

La médica anatomopatóloga detalló los hallazgos de las pericias realizadas al cuerpo del exjugador, describiendo un organismo severamente deteriorado. Según la especialista, el astro presentaba un "pulmón asfíctico", edema cerebral y un corazón con fibrosis subendocárdica.

Respecto a los órganos vitales, confirmó un cuadro de cirrosis hepática y un riñón dañado con necrosis por falta de oxígeno (hipoxia), concluyendo que el estado general de los órganos evidenciaba una patología de sufrimiento crónico.

Con estos datos, la doctora finalizo su declaración ante la Justicia.

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Nuevo testigo: comenzó a declarar la médica Silvana De Piero

Se reanudó el juicio con el testimonio de la especialista en anatomía patológica, Silvana De Piero. La médica es la segunda persona en declarar ante el tribunal, enfrentando las preguntas del fiscal de la causa, Cosme Iribarren.

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Corasanitti terminó de declarar aclarando que Maradona falleció a las 12 del 25 de noviembre de 2020

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El corazón de Maradona estaba "agrandado"

Durante la ronda de preguntas del fiscal Cosme Iribarren, el médico legista destacó que el corazón del exfutbolista presentaba una cardiomegalia (aumento de tamaño) y describió la cicatriz resultante de la intervención por el hematoma subdural.

Corasanitti descartó la presencia de lesiones traumáticas y puntualizó el hallazgo de una cantidad significativa de líquido ascítico en la zona de la pelvis.

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El forense dio más detalles

Tras reanudarse la audiencia, Corasanitti profundizó en su declaración y destacó que se encontraron indicios de un “edema generalizado" a nivel subcutaneo. Sobre la cantidad de liquido de presentaba el cadaver, el médico indicó que extrajeron "más de tres litros de ascitis".

También, detalló que "el falso hongo de espuma" hallado en el cuerpo de Diego Armando Maradona era "blanquecino", mientras que presentaba un color "rosado" en la autopsia.

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Problemas técnicos forzaron un cuarto intermedio

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Corasanitti comenzó con su declaración

Federico Corasanitti, el primer testigo de la jornada, ofreció detalles reveladores sobre las condiciones en las que halló el cuerpo de Maradona.

El legista subrayó la falta de iluminación en el dormitorio —donde se habían improvisado cortinas con sábanas— y la presencia de insumos médicos y un inodoro ortopédico junto a la cama, reconstruyendo así el escenario de la muerte en noviembre de 2020.

Poco despúes, el profesional de la salud confirmó que el cuerpo de Maradona presentaba "edemas" , una hinchazón provocada por el exceso de líquido atrapado en los tejidos corporales.

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Baudry contra Luque

La jornada judicial inició con la intervención del abogado Mario Baudry cuestionó la validez del audio que Leopoldo Luque incorporó como prueba en la audiencia anterior.

Se trata de una grabación de voz donde intervienen Diego Maradona, Verónica Ojeda y Andrea Trimarchi, fechada el 10 de septiembre de 2019.

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Dio inicio la séptima audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona en los Tribunales de San Isidro, donde los primeros testigos serán los médicos Federico Corasanitti y Carlos Mauricio Casinelli, quienes estuvieron a cargo del procedimiento en la morgue de San Fernando.

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