Juicio por la muerte de Maradona: Leopoldo Luque se defiende ante el tribunal
El juicio oral que investiga las causas de la muerte de Diego Armando Maradona sumará este jueves una jornada determinante en los tribunales.
El juicio oral que investiga las causas de la muerte de Diego Armando Maradona sumará este jueves una jornada determinante en los tribunales.
El Tribunal a cargo del debate oral concentrará la actividad de este jueves en desentrañar qué ocurrió durante la última hospitalización formal de Maradona, previa al traslado a la casa de Tigre donde finalmente murió. Para ello, la fiscalía y las querellas interrogarán a tres testigos clave que tuvieron participación directa en la atención médica del exfutbolista dentro de la Clínica Olivos.
Los profesionales citados a declarar son:
Dr. Pablo Rubino: El neurocirujano que estuvo a cargo de la última y compleja operación a la que fue sometido el "Diez" por un hematoma subdural.
Dr. Fernando Villarejo: Jefe del sector de Terapia Intensiva de la institución médica durante la estadía del paciente.
Dr. Sebastián Nani: Jefe del servicio de Cardiología del centro médico, encargado de evaluar los riesgos y el estado cardiovascular del ídolo popular.
Las exposiciones de estos especialistas resultan fundamentales para los magistrados, quienes buscan determinar con precisión técnica cómo fue la evolución postoperatoria de Maradona, cuáles eran los riesgos reales que presentaba su cuadro y qué recomendaciones médicas específicas se asentaron al momento de firmar el alta institucional.
En paralelo a la ronda de testigos médicos, la jornada judicial estará marcada por un nuevo paso procesal de uno de los principales apuntados por la Justicia. El neurocirujano Leopoldo Luque, señalado como el médico de cabecera de Maradona y uno de los imputados por presunto homicidio con dolo eventual, se presentará ante el tribunal para ampliar su declaración indagatoria.
Durante su declaración en el juicio, el doctor Fernando Villarejo detalló la complejidad del cuadro que padecía Diego Armando Maradona antes de su fallecimiento. El profesional calificó la situación del exfutbolista como "de mucho riesgo", justificando así la necesidad de realizar la neurocirugía por el hematoma subdural de manera urgente.
Asimismo, expuso las profundas dudas que existían en el equipo médico sobre cómo debía manejarse su posterior recuperación fuera de un entorno hospitalario.
Fuertes cruces y chicanas entre el ministerio público y los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque. El foco del conflicto se desató cuando el defensor Francisco Oneto cuestionó con dureza las reiteradas interrupciones del fiscal Cosme Iribarren durante la declaración testimonial del médico Fernando Villarejo.
El medico señaló que, "en noviembre de 2020, la última internación, Maradona vino derivado de otro lugar con un hematoma subdural que requería operación. Tengo entendido que el médico de cabecera se comunicó con la clínica para tratar de derivarlo en virtud de la buena experiencia en otras oportunidades. El doctor de cabecera era Luque y se presentaba como tal".
El profesional de la salud comentó: "A Maradona lo conocía porque estuvo internado en la clínica Olivos en varias oportunidades".
En otro tramo de su declaración, Leopoldo Luque apuntó contra el trabajo de los médicos forenses, criticándolos por "hacer un diagnóstico durante la autopsia". Para respaldar su argumento, el neurocirujano exhibió un fragmento de video del perito Federico Corasaniti, donde este aseguraba que Diego Maradona padecía una "miocardiopatía dilatada".
"Eso es una autovaloración pericial", rebatió Luque ante el tribunal, y sentenció: "Señores jueces, me tengo que defender como médico". Mientras repasaba distintos estudios clínicos realizados al exfutbolista a lo largo de su vida, el imputado cuestionó la conclusión sobre el supuesto agrandamiento del corazón de la víctima: "Las cavidades no se midieron y no existe un solo ecocardiograma que diagnostique una miocardiopatía dilatada".
En otro tramo de su declaración, Luque lanzó una fuerte denuncia pública sobre el rol de los peritos y profesionales de la salud en la causa: “Acá todos los médicos que vienen a declarar están presionados por las partes. Tienen temor. Me doy cuenta”, aseguró. En esa misma línea, el neurocirujano hizo mención a Fernando Villarejo y Sebastián Nani, dos de los doctores que asistieron a Maradona en el pasado y que están citados para declarar este jueves.
Según declaró hoy el neurocirujano Diego Armando Maradona abandonó su tratamiento cardiológico en 2007. El médico remarcó que esta información está respaldada por los antecedentes que figuran en las historias clínicas.
El neurocirujano Leopoldo Luque rechazó los cargos que lo vinculan con presuntas negligencias en la atención médica de Diego Armando Maradona. El profesional sostuvo que el paciente se encontraba en pleno uso de sus facultades al momento de abandonar la clínica y que la decisión de trasladarse a una vivienda particular fue del propio Maradona.
El médico negó rotundamente haber prohibido una internación en un centro de tercer nivel: "Busquen en los chats y audios, es falso. Yo era la persona que más lo quería ayudar. Es fácil ponerse en mi contra por una foto".
"Agradezco la posibilidad de declarar nuevamente y poder defenderme de toda acusación. El señor Maradona estaba lúcido al momento del alta. Era el mismo que plantó a Putin y al Papa. Se quería ir a su casa", comenzó la declaración de Leopoldo Luque.
La defensa de Nancy Edith Forlini presentó varios audios de noviembre de 2020 entre la psiquiatra Agustina Cosachov y una testigo llamada Mariana Flichman. Sin embargo, las demás partes se opusieron a su reproducción, argumentando que se trataba de una "pérdida de tiempo".
Luego de un cuarto intermedio de una hora y media, la audiencia se reanudó con el interrogatorio de la defensa a Jana Maradona. El abogado Francisco Oneto centró sus preguntas en la personalidad del exjugador y su predisposición para atender las indicaciones de los profesionales durante la internación.
“A veces se negaba a hacerse estudios. Le mintió en alguna ocasión a la nutricionista, pero generalmente le decía la verdad. Cuando tenía miedo, solía seguir las peticiones de los médicos”, detalló la joven sobre el comportamiento de su padre.
Al ser indagada sobre la resistencia que el astro podría haber opuesto frente a un traslado, Jana aclaró: “Seguramente no iba a querer, pero no lo sabemos porque no se lo dijimos”.
El abogado Fernando Burlando presentó ante los jueces un intercambio de mensajes atribuido a Leopoldo Luque y Maxi Pomargo que dejó en evidencia el trato despectivo hacia el entorno de Diego Maradona. De acuerdo a los textos leídos en la sala, Luque rechazó los planteos de la familia manifestando: “Es una pelotuda esta piba. Te juro que no lo creo”, para luego acotar que “Están re locos”.
El médico también celebraba haber impuesto su postura para el traslado a Tigre: “Ya está amigo, domiciliario” y “Me peleé con todos. Dalma, de culo, pero la di vuelta. Me lucí”, intercalando descalificaciones hacia Jana. A los chats se sumó la reproducción de un audio en el que el médico reconocía: “Me re planteé mal”.
Antes del cierre de la jornada, Jana Maradona tomó la palabra y describió el estado físico en el que encontró el cuerpo del astro al llegar a la casa: “hinchado, en la panza, los párpados y las manos”. La joven finalizó su declaración con una frase tajante: “Me quedé sin papá. Esa fue la consecuencia”.
En su declaración, Jana Maradona describió el drástico cambio en el estado de salud de su padre en cuestión de días. Recordó haber visto "alegre" y "normal" a Diego Armando Maradona el viernes 13 de noviembre de 2020, pero advirtió que el miércoles 18 su situación era muy distinta: lo observó con la "voz ronca" y los "párpados hinchados".
Por otra parte, la testigo mencionó haber conocido al médico clínico Pedro Di Spagna, quien se presentó en el country San Andrés de Tigre acompañado por un nutricionista con el fin de evaluar la dieta del paciente.
Jana Maradona detalló la confianza que depositaba en el equipo médico y cómo se gestionó la firma del alta para el traslado de su padre. “Yo lo defendía a Luque, creía que era un profesional bueno porque él también veía a mi papá y se ocupaba. Se lo notaba pendiente”, sostuvo, al tiempo que rememoró las tensiones internas que generaba la figura del neurocirujano dentro de la familia.
En esa línea, remarcó un fuerte cruce entre una de sus hermanas y el médico: “Dalma le dijo: ‘si no estás a la altura, da un paso al costado’. Luque respondió que estaba a cargo y que mi papá lo quería”. Respecto al instante en que firmaron la salida de la clínica, la joven reflexionó: “Leímos el documento en ese momento, pero con el diario del lunes el compromiso era mucho mayor de lo que decía el papel. Cosachov nos decía que no era solo lo escrito, que iban a sumar más cosas”.
"Dimitrov nos dijo que había dos opciones: una clínica de rehabilitación motriz y una internación domiciliaria. En ese momento, Luque pidió una mini reunión privada y nos recomendó una internación domiciliaria para mi papá porque" el personal del sanatorio "se quería promocionar", afirmó la joven.
En su declaración, respaldó la postura adoptada en ese momento: "la mejor decisión". "Confié en ese criterio. Luque nos dijo que iba a ser una internación seria", resaltó. Asimismo, aclaró que la propuesta del neurocirujano no tuvo fisuras por parte de la prestadora médica: "Del otro lado (Swiss Medical y Dimitrov)" respaldaron la opinión del ex médico de cabecera, añadió Jana.
La hija de Maradona dio más detalles de los ultimos momentos del "10". y aseguó que dentro del nucleo familiar "lo veíamos mal”.
La testigo detalló cómo el regreso al país modificó la dinámica familiar y dio paso al confinamiento: “Él estaba viviendo afuera. Se mudó a Argentina y eso hizo que tengamos un vínculo más cercano. En el inicio de la pandemia estaba muy preocupado. Respetaba mucho el aislamiento. Solo nos comunicábamos por teléfono. En determinado momento, se mudó a La Plata y toma la decisión para estar más cerca de Luque y del lugar de los entrenamientos. Para mitad de año (julio/agosto) empieza a calmarse lo del aislamiento y empecé a ir a visitarlo”.
Respecto a la atención médica previa a la mudanza al barrio San Andrés de Brandsen, admitió su desconocimiento sobre el entorno de salud, hasta que el escenario cambió: “Previo a Brandsen no tenía conocimiento de quiénes se ocupaban de su salud. Sí había estado en alguna operación de rodilla, pero no sabía quién exactamente dirigía ese aspecto. En Brandsen conocí a Luque, su médico de confianza, a quien mi papá quería y adoraba. Era una situación medio descontrolada. Tomaba pastillas para dormir, muchas. Alguien tenía que contener, de alguna manera, eso. Diría que en septiembre se presenta María Vanesa, que era parte del equipo, y me dijo que iba a venir una psiquiatra con un currículum increíble que iba a controlar el tema del dormir y la regulación, todo vinculado a la salud mental”.
En cuanto a la llegada de nuevos especialistas, profundizó sobre la intervención de la psiquiatra: “(Cosachov) tuvo varias entrevistas con mi papá. Me contó sobre sus objetivos y me quedé tranquila que esa parte iba a estar cubierta por un profesional”. Finalmente, retrató la estrecha relación que existía con el neurocirujano y su rol central en el tratamiento: “Un médico de confianza es un médico que va más allá de lo estrictamente del control de salud. Mi papá se reía (con Luque), habrán pateado la pelota en el patio. Había una confianza más allá de lo profesional, un vínculo humano. Se ocupaba de toda su salud. Si mi papá se tenía que hacer un estudio, él se lo mandaba. Todos los médicos respondían a Luque”.
“Conozco a mi papá en 2014 en Argentina. Desde ese momento empezamos a tener un vínculo padre-hija. Estaba viviendo en Dubai, pero yo viajaba y compartíamos bastante tiempo juntos. Empecé a conocer qué significaba el universo que componía a mi papá. Conocí a sus vínculos, a sus amigos y empecé a conocer a su equipo de trabajo. Luego, a su equipo médico”, comenzó su testimonio.
Leopoldo Luque no será apercibido. Así lo resolvió el tribunal al rechazar el planteo en su contra, aprovechando la ocasión para marcarle la cancha a las defensas sobre el alcance de las declaraciones de los acusados. Si bien el juez ratificó que los imputados pueden hablar libremente cada vez que se los autorice, aclaró que la ampliación de la indagatoria tiene límites específicos y no puede convertirse en un espacio para formular alegatos anticipados.
El abogado Francisco Oneto respondió las acusaciones y desestimó que las preguntas a los testigos fueran "hostiles" y calificó de "subjetiva" la queja de Ramírez respecto a que se intenta "inclinar la cancha".
"Está dilatando el proceso", aseguró Ramírez, uno de los abogados de Diego Maradona Junior, al pedirle al Tribunal Oral en lo Criminal Nº7 de San Isidro que ponga un freno a las reiteradas declaraciones del neurocirujano Leopoldo Luque. El planteo fue respaldado por el fiscal Patricio Ferrari, quien coincidió en el reclamo y cuestionó que el imputado pretenda posicionarse como "perito de peritos".
El representante legal de Verónica Ojeda, Mario Baudry, pidió formalmente que las audiencias no se detengan por la feria judicial y se dicten de lunes a viernes para acelerar los testimonios.
La respuesta del fiscal Patricio Ferrari no se hizo esperar: tildó la solicitud de "tribunera" y aseguró que ese "no es el estilo" que buscan darle al proceso. Por su parte, juez Alberto Gaig resolvió que, por el momento, no habrá cambios en la dinámica del juicio.
El neurocirujano Leopoldo Luque exhibió imágenes de la autopsia de Diego Armando Maradona cuando comenzaba a declarar por sexta vez en el juicio, Gianinna comenzó a llorar, se descompensó y la audiencia se suspendió.
Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que se dictó un cuarto intermedio hasta la semana que viene tras el pedido del abogado Fernando Burlando.
Mario Schiter se refirió a su rol como veedor en la autopsia y analizó la acumulación de líquidos hallada en el organismo del exfutbolista.
Según señaló al tribunal, un paciente cirrótico en etapa avanzada puede generar más de un litro diario, por lo que los tres litros encontrados en el cuerpo de Maradona no resultaban una cifra lógica en ese contexto. El profesional subrayó que su participación en el examen forense fue clave, ya que consideró imposible interpretar correctamente los resultados de una autopsia sin tener un conocimiento profundo de la historia clínica previa del paciente.
En relación a los últimos momentos de vida de MAradona, afirmó que las maniobras de reanimación se realizaron cuando ya era demasiado tarde, estimando que llevaba casi dos horas fallecido al momento de ser asistido.
"Quienes llegaron a reanimarlo llegaron casi dos horas de fallecido. Todos coinciden que estaba fallecido cuando hicieron las maniobras", declaró.
"Estos pacientes no deben suspender jamás en toda su vida la medicación que favorezca la remodelación cardíaca y el control de los factores como la hipertensión arterial que puede desencadenar una cardiopatía latente”, subrayó.
Schiter reconstruyó ante el abogado Fernando Burlando su historial médico con Maradona, el cual se extendió desde finales de 1999 hasta 2020.
En esta cronología, el profesional destacó su acompañamiento durante las internaciones hospitalarias y el periodo en Cuba, mencionando que a partir de 2004 el contacto se volvió esporádico e informal. También atribuyó este alejamiento al éxito del bypass gástrico realizado en 2005, cirugía que permitió al ídolo bajar 50 kilos y mejorar notablemente su salud cardiovascular, momento a partir del cual Schiter le perdió el rastro clínico.
A la espera de que vuelva a reanudarse la sesión, varias personalidades cercanas al proceso destacaron que la defensa, con Oneto a la cabeza, intenta trabar el juicio.
"Hubo llamados de atención a la defensa", comentó el abogado de Jana Maradona, Félix Infante.
Durante el primer cuarto intermedio, el letrado de Verónica Ojeda arremetió contra la defensa de Leopoldo Luque por "atacar a los testigos".
Además, adelantó que solicitó al tribunal agregar un día más de audiencia para dar lugar a los testigos.
El médico explicó que, junto a otros profesionales, su postura era que el paciente no tenía el alta clínica definitiva y que debía continuar su recuperación en un centro de tercer nivel, una institución con menor complejidad que un hospital, pero con asistencia permanente de médicos y enfermeros.
Según su testimonio, aunque fue convocado por la gerencia de la prepaga para discutir alternativas al alta sanatorial, su propuesta de derivarlo a un centro de rehabilitación especializado fue descartada frente a otras opciones.
Además, indicó: "No sabía quiénes eran los médicos de la domiciliaria, supongo que había alguien a cargo".
Asimismo, reveló que se le impidió el contacto directo con el ídolo durante su estancia en la Clínica Olivos. Detalló que el 5 de noviembre solicitó ver al paciente para completar su evaluación profesional e incluso para darle un abrazo, pero los responsables le negaron el ingreso.
Schiter también aclaró que nunca tuvo trato con el entorno de Maradona ni con su médico de cabecera, Leopoldo Luque, a quien aseguró no conocer personalmente.
Por primera vez desde el inicio del proceso judicial, la exesposa del exjugador está en la sala de la audiencia acompañada de su hija Gianinna Maradona. No declarará.
Mario Schiter brindó precisiones acerca de su relación que mantuvo con el astro del fútbol.
"Todo comenzó por 1999, me desempeñaba en terapia intensiva en Flenni, por diferentes motivos y estudios de salud, estaba muchos días por semana. Lo conocí en ese contexto a Maradona, hicimos una buena relación, buena empatía, yo solo era médico de terapia intensiva. Lográbamos una comunicación llana. A él le era más familiar", recordó.
Y profundizó: "El segundo contacto que tuve con él fue con las autoridades del hospital porque tuvo un episodio de intoxicación aguda en Punta del Este por cocaína. Ingresó al sanatorio de Punta por una arritmia grave, conocida como torcida de punta, muy grave, por suerte tuvo un buen manejo y pudo salir adelante. Me convocaron para el traslado, la idea era traerlo a Buenos Aires".
En esta jornada de jueves, la ronda de testimonios comenzó con la comparecencia de Mario Alejandro Schiter. El profesional de la salud es una pieza clave para contextualizar los antecedentes médicos del "Diez", ya que fue quien supervisó de cerca su proceso de recuperación en Cuba a principios de la década del 2000.
los magistrados aceptaron la petición de los abogados Burlando y Ferrari para sumar al debate las declaraciones de testigos que no comparecieron durante la etapa de instrucción.
Esta medida permite que dichos testimonios sean integrados al cuerpo de evidencias, ampliando el espectro de información disponible para el tribunal.
Ante las interrogantes de la defensa el médico del Instituto Ipensa dio testimonios favorables para Leopoldo Luque. “Parecía que se preocupaba por el paciente”, resaltó Correa. Bajo esta línea, resaltó que el médico nunca se opuso a la realización de estudios complementarios ni obstaculizó las revisiones médicas de Diego. Por el contrario, Correa subrayó que el médico parecía genuinamente preocupado por el bienestar de su paciente en aquel momento.
Respecto a la polémica salida del sanatorio Ipensa, el testigo explicó que la decisión de trasladar a Maradona estuvo influenciada por el propio deseo del futbolista. Afirmó que Diego manifestó su intención de abandonar el hospital prácticamente desde el momento en que llegó, lo que refuerza la idea de que su permanencia en el lugar era resistida por el propio paciente.
Finalmente, el testimonio abordó la salud cardiovascular de Maradona, un punto crítico dado que su fallecimiento, ocurrido un mes después, se debió a un paro cardiorrespiratorio. Ante las preguntas de los abogados defensores, Correa aclaró que en los estudios realizados durante esa internación específica no se detectaron signos de insuficiencia cardíaca. El médico precisó además que dicha patología es un diagnóstico clínico, indicando que no se observaron evidencias de ese cuadro durante su evaluación.
El hallazgo del hematoma subdural que marcó los últimos días de Diego Maradona ocurrió de manera inesperada durante una tomografía de rutina. Según Correa, en cuanto los resultados estuvieron disponibles, se comunicó de inmediato con Leopoldo Luque, quien era el médico de confianza del "Diez". Recordó que habían mantenido contacto desde la mañana para monitorear la evolución del paciente, pero el descubrimiento del estudio cambió drásticamente el panorama y obligó a una reunión urgente entre los profesionales.
"Lo acompañé a Luque al tomógrafo para que vea la imagen. Le comenté que había hablado con Burry (el neurocirujano de Ipensa), que tenía esa decisión. Luque es neurocirujano y por ahí pensaba distinto. Nosotros adoptamos una conducta expectante, que no quiere decir que no lo van a operar nunca, pero no lo veía como una urgencia”.
“El hematoma era un hallazgo que llevaba sus días: si había transcurrido tanto tiempo lo que yo entiendo es que la decisión era seguir esperando. Me parecía razonable. Pero no soy neurocirujano, no tengo la capacidad de darme cuenta si era una emergencia”.
Sin embargo, el descubrimiento generó una clara división de criterios profesionales. Mientras el equipo de la institución local prefería aguardar, la postura de Luque fue determinante: él estaba decidido a realizar la cirugía lo antes posible. Esta discrepancia médica llevó al entorno de Maradona a solicitar el traslado del exfutbolista hacia otra institución:
“Estuvimos charlando con Luque, con Burry, y bueno la decisión de Luque era hacer la cirugía y la de Burry era esperar, así que decidieron el traslado a otra institución al tener diferencias de criterio sobre cómo proceder sobre ese hematoma. Eso lo solicitó el entorno de Maradona. No me consta quién, pero supongo que Luque o alguien del entorno. Y ahí trasladaron a la clínica de Olivos. No es que estaba de alta, se deriva por decisión de sus médicos”, subrayó el médico.
Un mes antes de su fallecimiento, el Dr. Correa recibió a Diego Maradona en el Instituto Ipensa de La Plata. El astro argentino había acudido poco después de su cumpleaños número 60, supuestamente para realizarse chequeos de rutina, pero el trasfondo era más complejo.
"Su médico de confianza y me pone al tanto de lo que estaba pasando. Me dijo que era un paciente depresivo, tenía líquidos, estaban preocupados por su estado de salud”, recordó el profesional de la salud ante los jueces.
Poco más de dos horas fue el tiempo que duró el cuarto intermedio. Ya con los problemas técnicos solucionados, se comenzará con los testimonios.
Tras un intento fallido de retomar la sesión, el tribunal postergó la actividad hasta las 12:30 por fallas en la microfonía.
La continuidad de la jornada pende de un hilo: si no logran reparar el sistema, la audiencia será cancelada.
El mal funcionamiento de los micrófonos, esenciales para el registro oficial de los testimonios, obligó a los jueces a dictar un cuarto intermedio. Se trata de un problema recurrente, ya que el sistema había fallado previamente durante la declaración de Verónica Ojeda.
La audiencia de este martes contará con el testimonio de Mario Alejandro Schiter, histórico médico de Maradona, quien años atrás advirtió que trasladar al astro argentino a una vivienda particular suponía un riesgo importante para su salud.
El traumatólogo Flavio Tunessi declaró que Leopoldo Luque era presentado y reconocido como el "médico personal" de Diego Maradona y el principal encargado de su salud. Durante su testimonio, el testigo admitió ante la fiscalía que Luque constituía su único punto de contacto y que fue él quien le transmitió la decisión de trasladar al paciente a Buenos Aires a principios de noviembre.
También reveló que, en aquel momento, existieron discrepancias médicas respecto a la intervención por el hematoma subdural, señalando que algunos profesionales consideraban que la operación no era necesaria.
El traumatólogo Flavio José Tunessi comenzó a dar su testimonio ante la Justicia en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
Una vez Cassinelli terminó con su testimonio, el neurocirugano solicitó hablar. Sin embargo, los jueces desestimaron su pedido alegando que este no era "el momento oportuno".
El abogado Fernando Burlando arremetió contra Oneto calificándolo de "maleducado" debido a sus constantes interrupciones durante la declaración del perito Cassinelli.
Burlando solicitó formalmente al juez Alberto Gaig que aplique una sanción y se considere la Ley de Víctimas, argumentando que el tono del contrainterrogatorio resultaba una "vergüenza" para el proceso judicial.
Oneto, por su parte, reaccionó con ironía y fastidio, desafiando al magistrado con un rotundo: "Sancióneme, doctor, sancióneme"
Al reanudarse la audiencia, se produjo un fuerte cruce cuando el abogado Francisco Oneto, defensor de Leopoldo Luque, interrogó a Cassinelli sobre la realización del signo de Godet (maniobra para detectar edemas) en el cuerpo de Maradona.
El letrado utilizó los videos de la Policía Científica en la habitación de San Andrés para exigir que el forense señalara el momento exacto de la práctica, buscando exponer posibles contradicciones en su testimonio.
El objetivo de la defensa con este careo técnico fue verificar si quedó registro visual de la marca característica de dicha maniobra en el cuerpo.
El exmiembro de la Policia Cientifica determinó que la causa del fallecimiento de Diego Maradona fue un edema agudo de pulmón e insuficiencia cardíaca, asociados a un corazón con miocardiopatía dilatada. Durante su testimonio, subrayó que el hallazgo de un edema cerebral confirmaba la existencia de una hipoxia (falta de oxígeno), descartando que se tratara de un evento repentino.
Así, el perito fue claro al señalar que el deceso respondió a un cuadro crónico y no a una muerte súbita. Esta distinción técnica, realizada ante la defensa de Nancy Forlini, refuerza la teoría de un proceso de deterioro prolongado vinculado al estado crítico en el que se encontraba el corazón del exfutbolista.
Cassinelli indicó que el corazón de Diego Armando Maradona estaba "notablemente aumentado de tamaño" con un peso de "503 gramos".
El médico legista detalló los hallazgos de la autopsia de Diego Maradona mediante la exhibición de fotografías forenses. El profesional describió desde los tatuajes del cuerpo hasta aspectos técnicos críticos, como el estado de los vasos sanguíneos congestivos y prominentes en el cerebro, órgano que fue extraído para análisis posteriores.
La crudeza de las pruebas visuales de la necropsia marcó un momento de alta tensión en la sala. Ante la proyección de las imágenes que ilustraban el procedimiento médico, Gianinna Maradona optó por retirarse del recinto para evitar presenciar los detalles gráficos de los estudios realizados sobre el cuerpo de su padre.
Aproximadamente entre "las 9 y las 12". Aunque no pudo determinar con exactitud la duración de la agonía frente a la fiscalía, el perito reconoció que se ha llegado a estimar un proceso de 12 horas, dato que fue integrado en las conclusiones de la Junta Médica.
Estas declaraciones subrayan la dificultad técnica para fijar los tiempos precisos de su descompensación. No obstante, el testimonio ratifica las franjas horarias clave que constan en los informes oficiales de la autopsia realizada en la Morgue de San Fernando.
"Había ventanales tapiados, cortinas cerradas, la cama separada de la pared, una especie de frigo bar con botellas de agua mineral, 'talitas', caramelos, ampollas de Ranitidina, envases de jeringas, saches de sueros, un inodoro portátil, un televisor, un placar y un sillón masajeador", declaró el profesional de la salud sobre como encontró a Maradona.
El médico forense Carlos Cassinelli es el primero en declarar.
Al principio de su testimonio relató: "La gente de Criminalística tomó fotografías y fijó las evidencias. El cuerpo estaba vestido con una remera Puma y un short negro. Estaba hinchado, con un hongo de espuma en la boca, en posición de cúbito dorsal y con los brazos y las piernas extendidas".
Los acusados Leopoldo Luque, Mariano Perroni y Pedro Di Spagna están presentes en la audiencia de este jueves.
En su declaración en el juicio, Ventossi estableció que las muestras que se analizaron en la pericia histopatológica fueron dos tubos de orina, dos tubos de sangre, hisopados nasales, solución fisiológica, hisopados nasales, siete sobres cerrados con botellas de agua y ampollas de ranitidina de las muestras de Diego Armando Maradona.
No obstante, Vertossi advirtió que los resultados de sangre mostraron que, a la hora de su muerte, el 10 no había consumido drogas de abuso como cocaína, marihuana, anfetamina y mdma.
La médica anatomopatóloga detalló los hallazgos de las pericias realizadas al cuerpo del exjugador, describiendo un organismo severamente deteriorado. Según la especialista, el astro presentaba un "pulmón asfíctico", edema cerebral y un corazón con fibrosis subendocárdica.
Respecto a los órganos vitales, confirmó un cuadro de cirrosis hepática y un riñón dañado con necrosis por falta de oxígeno (hipoxia), concluyendo que el estado general de los órganos evidenciaba una patología de sufrimiento crónico.
Con estos datos, la doctora finalizo su declaración ante la Justicia.
Se reanudó el juicio con el testimonio de la especialista en anatomía patológica, Silvana De Piero. La médica es la segunda persona en declarar ante el tribunal, enfrentando las preguntas del fiscal de la causa, Cosme Iribarren.
Durante la ronda de preguntas del fiscal Cosme Iribarren, el médico legista destacó que el corazón del exfutbolista presentaba una cardiomegalia (aumento de tamaño) y describió la cicatriz resultante de la intervención por el hematoma subdural.
Corasanitti descartó la presencia de lesiones traumáticas y puntualizó el hallazgo de una cantidad significativa de líquido ascítico en la zona de la pelvis.
Tras reanudarse la audiencia, Corasanitti profundizó en su declaración y destacó que se encontraron indicios de un “edema generalizado" a nivel subcutaneo. Sobre la cantidad de liquido de presentaba el cadaver, el médico indicó que extrajeron "más de tres litros de ascitis".
También, detalló que "el falso hongo de espuma" hallado en el cuerpo de Diego Armando Maradona era "blanquecino", mientras que presentaba un color "rosado" en la autopsia.
Federico Corasanitti, el primer testigo de la jornada, ofreció detalles reveladores sobre las condiciones en las que halló el cuerpo de Maradona.
El legista subrayó la falta de iluminación en el dormitorio —donde se habían improvisado cortinas con sábanas— y la presencia de insumos médicos y un inodoro ortopédico junto a la cama, reconstruyendo así el escenario de la muerte en noviembre de 2020.
Poco despúes, el profesional de la salud confirmó que el cuerpo de Maradona presentaba "edemas" , una hinchazón provocada por el exceso de líquido atrapado en los tejidos corporales.
La jornada judicial inició con la intervención del abogado Mario Baudry cuestionó la validez del audio que Leopoldo Luque incorporó como prueba en la audiencia anterior.
Se trata de una grabación de voz donde intervienen Diego Maradona, Verónica Ojeda y Andrea Trimarchi, fechada el 10 de septiembre de 2019.
Dio inicio la séptima audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona en los Tribunales de San Isidro, donde los primeros testigos serán los médicos Federico Corasanitti y Carlos Mauricio Casinelli, quienes estuvieron a cargo del procedimiento en la morgue de San Fernando.