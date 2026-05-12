Juicio por la muerte de Maradona: tras horas paralizada, comienza una sesión con un testigo clave

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Empieza el testimonio del médico Marcos Correa

Un mes antes de su fallecimiento, el Dr. Correa recibió a Diego Maradona en el Instituto Ipensa de La Plata. El astro argentino había acudido poco después de su cumpleaños número 60, supuestamente para realizarse chequeos de rutina, pero el trasfondo era más complejo.

"Su médico de confianza y me pone al tanto de lo que estaba pasando. Me dijo que era un paciente depresivo, tenía líquidos, estaban preocupados por su estado de salud”, recordó el profesional de la salud ante los jueces.