Juicio por la muerte de Maradona: declaran los médicos que operaron al "Diez" y decidieron su internación

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Jana Maradona sobre el vinculo de Diego con Luque

La testigo detalló cómo el regreso al país modificó la dinámica familiar y dio paso al confinamiento: “Él estaba viviendo afuera. Se mudó a Argentina y eso hizo que tengamos un vínculo más cercano. En el inicio de la pandemia estaba muy preocupado. Respetaba mucho el aislamiento. Solo nos comunicábamos por teléfono. En determinado momento, se mudó a La Plata y toma la decisión para estar más cerca de Luque y del lugar de los entrenamientos. Para mitad de año (julio/agosto) empieza a calmarse lo del aislamiento y empecé a ir a visitarlo”.

Respecto a la atención médica previa a la mudanza al barrio San Andrés de Brandsen, admitió su desconocimiento sobre el entorno de salud, hasta que el escenario cambió: “Previo a Brandsen no tenía conocimiento de quiénes se ocupaban de su salud. Sí había estado en alguna operación de rodilla, pero no sabía quién exactamente dirigía ese aspecto. En Brandsen conocí a Luque, su médico de confianza, a quien mi papá quería y adoraba. Era una situación medio descontrolada. Tomaba pastillas para dormir, muchas. Alguien tenía que contener, de alguna manera, eso. Diría que en septiembre se presenta María Vanesa, que era parte del equipo, y me dijo que iba a venir una psiquiatra con un currículum increíble que iba a controlar el tema del dormir y la regulación, todo vinculado a la salud mental”.

En cuanto a la llegada de nuevos especialistas, profundizó sobre la intervención de la psiquiatra: “(Cosachov) tuvo varias entrevistas con mi papá. Me contó sobre sus objetivos y me quedé tranquila que esa parte iba a estar cubierta por un profesional”. Finalmente, retrató la estrecha relación que existía con el neurocirujano y su rol central en el tratamiento: “Un médico de confianza es un médico que va más allá de lo estrictamente del control de salud. Mi papá se reía (con Luque), habrán pateado la pelota en el patio. Había una confianza más allá de lo profesional, un vínculo humano. Se ocupaba de toda su salud. Si mi papá se tenía que hacer un estudio, él se lo mandaba. Todos los médicos respondían a Luque”.