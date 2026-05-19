Juicio por la muerte de Maradona: declara Jana tras el escandaloso cruce entre Gianinna y Leopoldo Luque

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El relato clave de Correa sobre Luque y la desición de operar

El hallazgo del hematoma subdural que marcó los últimos días de Diego Maradona ocurrió de manera inesperada durante una tomografía de rutina. Según Correa, en cuanto los resultados estuvieron disponibles, se comunicó de inmediato con Leopoldo Luque, quien era el médico de confianza del "Diez". Recordó que habían mantenido contacto desde la mañana para monitorear la evolución del paciente, pero el descubrimiento del estudio cambió drásticamente el panorama y obligó a una reunión urgente entre los profesionales.

"Lo acompañé a Luque al tomógrafo para que vea la imagen. Le comenté que había hablado con Burry (el neurocirujano de Ipensa), que tenía esa decisión. Luque es neurocirujano y por ahí pensaba distinto. Nosotros adoptamos una conducta expectante, que no quiere decir que no lo van a operar nunca, pero no lo veía como una urgencia”.

“El hematoma era un hallazgo que llevaba sus días: si había transcurrido tanto tiempo lo que yo entiendo es que la decisión era seguir esperando. Me parecía razonable. Pero no soy neurocirujano, no tengo la capacidad de darme cuenta si era una emergencia”.

Sin embargo, el descubrimiento generó una clara división de criterios profesionales. Mientras el equipo de la institución local prefería aguardar, la postura de Luque fue determinante: él estaba decidido a realizar la cirugía lo antes posible. Esta discrepancia médica llevó al entorno de Maradona a solicitar el traslado del exfutbolista hacia otra institución:

“Estuvimos charlando con Luque, con Burry, y bueno la decisión de Luque era hacer la cirugía y la de Burry era esperar, así que decidieron el traslado a otra institución al tener diferencias de criterio sobre cómo proceder sobre ese hematoma. Eso lo solicitó el entorno de Maradona. No me consta quién, pero supongo que Luque o alguien del entorno. Y ahí trasladaron a la clínica de Olivos. No es que estaba de alta, se deriva por decisión de sus médicos”, subrayó el médico.