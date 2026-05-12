Juicio por la muerte de Maradona: declara el forense que hizo la autopsia y los médicos de la Clínica Ipensa
En la novena audiencia del proceso, tres especialistas clave aportarán datos sobre los días previos al deceso del "Diez".
En la novena audiencia del proceso, tres especialistas clave aportarán datos sobre los días previos al deceso del "Diez".
El juicio que investiga las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona entra en una fase técnica definitoria. Este martes, en la novena audiencia del proceso, el tribunal recibirá los testimonios de dos médicos de la Clínica Ipensa de La Plata y del facultativo encargado de realizar la autopsia del astro argentino, piezas fundamentales para reconstruir el estado de salud del exjugador antes de su fallecimiento en noviembre de 2020.
Según informaron fuentes judiciales, los citados a declarar son el cardiólogo Oscar Alberto Franco y el médico clínico Marcos Manuel Correa, ambos profesionales de la institución platense donde Maradona estuvo internado días antes de ser trasladado a la casa de Tigre. Junto a ellos, comparecerá el médico Mario Schiter, un profesional que mantenía un vínculo histórico con el exfutbolista desde 1999, cuando lo trató en el sanatorio Fleni.
El traumatólogo Flavio Tunessi declaró que Leopoldo Luque era presentado y reconocido como el "médico personal" de Diego Maradona y el principal encargado de su salud. Durante su testimonio, el testigo admitió ante la fiscalía que Luque constituía su único punto de contacto y que fue él quien le transmitió la decisión de trasladar al paciente a Buenos Aires a principios de noviembre.
También reveló que, en aquel momento, existieron discrepancias médicas respecto a la intervención por el hematoma subdural, señalando que algunos profesionales consideraban que la operación no era necesaria.
El traumatólogo Flavio José Tunessi comenzó a dar su testimonio ante la Justicia en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
Una vez Cassinelli terminó con su testimonio, el neurocirugano solicitó hablar. Sin embargo, los jueces desestimaron su pedido alegando que este no era "el momento oportuno".
El abogado Fernando Burlando arremetió contra Oneto calificándolo de "maleducado" debido a sus constantes interrupciones durante la declaración del perito Cassinelli.
Burlando solicitó formalmente al juez Alberto Gaig que aplique una sanción y se considere la Ley de Víctimas, argumentando que el tono del contrainterrogatorio resultaba una "vergüenza" para el proceso judicial.
Oneto, por su parte, reaccionó con ironía y fastidio, desafiando al magistrado con un rotundo: "Sancióneme, doctor, sancióneme"
Al reanudarse la audiencia, se produjo un fuerte cruce cuando el abogado Francisco Oneto, defensor de Leopoldo Luque, interrogó a Cassinelli sobre la realización del signo de Godet (maniobra para detectar edemas) en el cuerpo de Maradona.
El letrado utilizó los videos de la Policía Científica en la habitación de San Andrés para exigir que el forense señalara el momento exacto de la práctica, buscando exponer posibles contradicciones en su testimonio.
El objetivo de la defensa con este careo técnico fue verificar si quedó registro visual de la marca característica de dicha maniobra en el cuerpo.
El exmiembro de la Policia Cientifica determinó que la causa del fallecimiento de Diego Maradona fue un edema agudo de pulmón e insuficiencia cardíaca, asociados a un corazón con miocardiopatía dilatada. Durante su testimonio, subrayó que el hallazgo de un edema cerebral confirmaba la existencia de una hipoxia (falta de oxígeno), descartando que se tratara de un evento repentino.
Así, el perito fue claro al señalar que el deceso respondió a un cuadro crónico y no a una muerte súbita. Esta distinción técnica, realizada ante la defensa de Nancy Forlini, refuerza la teoría de un proceso de deterioro prolongado vinculado al estado crítico en el que se encontraba el corazón del exfutbolista.
Cassinelli indicó que el corazón de Diego Armando Maradona estaba "notablemente aumentado de tamaño" con un peso de "503 gramos".
El médico legista detalló los hallazgos de la autopsia de Diego Maradona mediante la exhibición de fotografías forenses. El profesional describió desde los tatuajes del cuerpo hasta aspectos técnicos críticos, como el estado de los vasos sanguíneos congestivos y prominentes en el cerebro, órgano que fue extraído para análisis posteriores.
La crudeza de las pruebas visuales de la necropsia marcó un momento de alta tensión en la sala. Ante la proyección de las imágenes que ilustraban el procedimiento médico, Gianinna Maradona optó por retirarse del recinto para evitar presenciar los detalles gráficos de los estudios realizados sobre el cuerpo de su padre.
Aproximadamente entre "las 9 y las 12". Aunque no pudo determinar con exactitud la duración de la agonía frente a la fiscalía, el perito reconoció que se ha llegado a estimar un proceso de 12 horas, dato que fue integrado en las conclusiones de la Junta Médica.
Estas declaraciones subrayan la dificultad técnica para fijar los tiempos precisos de su descompensación. No obstante, el testimonio ratifica las franjas horarias clave que constan en los informes oficiales de la autopsia realizada en la Morgue de San Fernando.
"Había ventanales tapiados, cortinas cerradas, la cama separada de la pared, una especie de frigo bar con botellas de agua mineral, 'talitas', caramelos, ampollas de Ranitidina, envases de jeringas, saches de sueros, un inodoro portátil, un televisor, un placar y un sillón masajeador", declaró el profesional de la salud sobre como encontró a Maradona.
El médico forense Carlos Cassinelli es el primero en declarar.
Al principio de su testimonio relató: "La gente de Criminalística tomó fotografías y fijó las evidencias. El cuerpo estaba vestido con una remera Puma y un short negro. Estaba hinchado, con un hongo de espuma en la boca, en posición de cúbito dorsal y con los brazos y las piernas extendidas".
Los acusados Leopoldo Luque, Mariano Perroni y Pedro Di Spagna están presentes en la audiencia de este jueves.
En su declaración en el juicio, Ventossi estableció que las muestras que se analizaron en la pericia histopatológica fueron dos tubos de orina, dos tubos de sangre, hisopados nasales, solución fisiológica, hisopados nasales, siete sobres cerrados con botellas de agua y ampollas de ranitidina de las muestras de Diego Armando Maradona.
No obstante, Vertossi advirtió que los resultados de sangre mostraron que, a la hora de su muerte, el 10 no había consumido drogas de abuso como cocaína, marihuana, anfetamina y mdma.
La médica anatomopatóloga detalló los hallazgos de las pericias realizadas al cuerpo del exjugador, describiendo un organismo severamente deteriorado. Según la especialista, el astro presentaba un "pulmón asfíctico", edema cerebral y un corazón con fibrosis subendocárdica.
Respecto a los órganos vitales, confirmó un cuadro de cirrosis hepática y un riñón dañado con necrosis por falta de oxígeno (hipoxia), concluyendo que el estado general de los órganos evidenciaba una patología de sufrimiento crónico.
Con estos datos, la doctora finalizo su declaración ante la Justicia.
Se reanudó el juicio con el testimonio de la especialista en anatomía patológica, Silvana De Piero. La médica es la segunda persona en declarar ante el tribunal, enfrentando las preguntas del fiscal de la causa, Cosme Iribarren.
Durante la ronda de preguntas del fiscal Cosme Iribarren, el médico legista destacó que el corazón del exfutbolista presentaba una cardiomegalia (aumento de tamaño) y describió la cicatriz resultante de la intervención por el hematoma subdural.
Corasanitti descartó la presencia de lesiones traumáticas y puntualizó el hallazgo de una cantidad significativa de líquido ascítico en la zona de la pelvis.
Tras reanudarse la audiencia, Corasanitti profundizó en su declaración y destacó que se encontraron indicios de un “edema generalizado" a nivel subcutaneo. Sobre la cantidad de liquido de presentaba el cadaver, el médico indicó que extrajeron "más de tres litros de ascitis".
También, detalló que "el falso hongo de espuma" hallado en el cuerpo de Diego Armando Maradona era "blanquecino", mientras que presentaba un color "rosado" en la autopsia.
Federico Corasanitti, el primer testigo de la jornada, ofreció detalles reveladores sobre las condiciones en las que halló el cuerpo de Maradona.
El legista subrayó la falta de iluminación en el dormitorio —donde se habían improvisado cortinas con sábanas— y la presencia de insumos médicos y un inodoro ortopédico junto a la cama, reconstruyendo así el escenario de la muerte en noviembre de 2020.
Poco despúes, el profesional de la salud confirmó que el cuerpo de Maradona presentaba "edemas" , una hinchazón provocada por el exceso de líquido atrapado en los tejidos corporales.
La jornada judicial inició con la intervención del abogado Mario Baudry cuestionó la validez del audio que Leopoldo Luque incorporó como prueba en la audiencia anterior.
Se trata de una grabación de voz donde intervienen Diego Maradona, Verónica Ojeda y Andrea Trimarchi, fechada el 10 de septiembre de 2019.
Dio inicio la séptima audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona en los Tribunales de San Isidro, donde los primeros testigos serán los médicos Federico Corasanitti y Carlos Mauricio Casinelli, quienes estuvieron a cargo del procedimiento en la morgue de San Fernando.
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