Juicio por la muerte de Maradona: declara el forense que hizo la autopsia y los médicos de la Clínica Ipensa

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Tunessi apuntó contra Luque: "Era el único contacto que yo tenía"

El traumatólogo Flavio Tunessi declaró que Leopoldo Luque era presentado y reconocido como el "médico personal" de Diego Maradona y el principal encargado de su salud. Durante su testimonio, el testigo admitió ante la fiscalía que Luque constituía su único punto de contacto y que fue él quien le transmitió la decisión de trasladar al paciente a Buenos Aires a principios de noviembre.

También reveló que, en aquel momento, existieron discrepancias médicas respecto a la intervención por el hematoma subdural, señalando que algunos profesionales consideraban que la operación no era necesaria.