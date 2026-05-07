Juicio por la muerte de Diego Maradona: declara el médico que realizó la autopsia

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Comenzó a declarar Ezequiel Ventossi, perito toxicológico: "No se detectó alcohol ni drogas" en el cuerpo de Maradona

En su declaración en el juicio, Ventossi estableció que las muestras que se analizaron en la pericia histopatológica fueron dos tubos de orina, dos tubos de sangre, hisopados nasales, solución fisiológica, hisopados nasales, siete sobres cerrados con botellas de agua y ampollas de ranitidina de las muestras de Diego Armando Maradona.

No obstante, Vertossi advirtió que los resultados de sangre mostraron que, a la hora de su muerte, el 10 no había consumido drogas de abuso como cocaína, marihuana, anfetamina y mdma.