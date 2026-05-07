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El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro realizará la tercera audiencia del juicio por la muerte de Diego. Foto: NA
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Juicio por la muerte de Diego Maradona: declara el médico que realizó la autopsia

El médico forense que realizó la autopsia de Diego Armando Maradona volverá a declarar este jueves en el juicio por la muerte del ex futbolista. También brindarán testimonio profesionales de la clínica Ipensa.

MDZ Policiales

Un médico forense que realizó la autopsia de Diego Armando Maradona y cinco profesionales de la clínica Ipensa declararán este jueves en la octava audiencia del juicio por la muerte del astro argentino.

Se trata del facultativo Carlos Mauricio Cassinelli, quien prestó testimonio en el primer debate oral y público nulo del año pasado, cuando sostuvo que el célebre jugador falleció como consecuencia de un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada”, al tiempo que en la necropsia se detectó una “miocardiopatía dilatada”.

El forense reforzó que la víctima “tenía mucho líquido en los pulmones, abdomen y un corazón agrandado” y que la casa en Tigre no contaba con aparatología médica, algo que se tendría que haber “determinado antes de su externación”.

Por su parte, médicos del sanatorio Ipensa, donde Maradona estuvo antes de su traslado a la clínica Olivos, también comparecerán ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, miembros del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro.

El juicio en vivo

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Habrá cuarto intermedio hasta el jueves

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Comenzó a declarar Ezequiel Ventossi, perito toxicológico: "No se detectó alcohol ni drogas" en el cuerpo de Maradona

En su declaración en el juicio, Ventossi estableció que las muestras que se analizaron en la pericia histopatológica fueron dos tubos de orina, dos tubos de sangre, hisopados nasales, solución fisiológica, hisopados nasales, siete sobres cerrados con botellas de agua y ampollas de ranitidina de las muestras de Diego Armando Maradona.

No obstante, Vertossi advirtió que los resultados de sangre mostraron que, a la hora de su muerte, el 10 no había consumido drogas de abuso como cocaína, marihuana, anfetamina y mdma.

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Las declaraciones de la doctora

La médica anatomopatóloga detalló los hallazgos de las pericias realizadas al cuerpo del exjugador, describiendo un organismo severamente deteriorado. Según la especialista, el astro presentaba un "pulmón asfíctico", edema cerebral y un corazón con fibrosis subendocárdica.

Respecto a los órganos vitales, confirmó un cuadro de cirrosis hepática y un riñón dañado con necrosis por falta de oxígeno (hipoxia), concluyendo que el estado general de los órganos evidenciaba una patología de sufrimiento crónico.

Con estos datos, la doctora finalizo su declaración ante la Justicia.

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Nuevo testigo: comenzó a declarar la médica Silvana De Piero

Se reanudó el juicio con el testimonio de la especialista en anatomía patológica, Silvana De Piero. La médica es la segunda persona en declarar ante el tribunal, enfrentando las preguntas del fiscal de la causa, Cosme Iribarren.

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Corasanitti terminó de declarar aclarando que Maradona falleció a las 12 del 25 de noviembre de 2020

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El corazón de Maradona estaba "agrandado"

Durante la ronda de preguntas del fiscal Cosme Iribarren, el médico legista destacó que el corazón del exfutbolista presentaba una cardiomegalia (aumento de tamaño) y describió la cicatriz resultante de la intervención por el hematoma subdural.

Corasanitti descartó la presencia de lesiones traumáticas y puntualizó el hallazgo de una cantidad significativa de líquido ascítico en la zona de la pelvis.

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El forense dio más detalles

Tras reanudarse la audiencia, Corasanitti profundizó en su declaración y destacó que se encontraron indicios de un “edema generalizado" a nivel subcutaneo. Sobre la cantidad de liquido de presentaba el cadaver, el médico indicó que extrajeron "más de tres litros de ascitis".

También, detalló que "el falso hongo de espuma" hallado en el cuerpo de Diego Armando Maradona era "blanquecino", mientras que presentaba un color "rosado" en la autopsia.

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Problemas técnicos forzaron un cuarto intermedio

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Corasanitti comenzó con su declaración

Federico Corasanitti, el primer testigo de la jornada, ofreció detalles reveladores sobre las condiciones en las que halló el cuerpo de Maradona.

El legista subrayó la falta de iluminación en el dormitorio —donde se habían improvisado cortinas con sábanas— y la presencia de insumos médicos y un inodoro ortopédico junto a la cama, reconstruyendo así el escenario de la muerte en noviembre de 2020.

Poco despúes, el profesional de la salud confirmó que el cuerpo de Maradona presentaba "edemas" , una hinchazón provocada por el exceso de líquido atrapado en los tejidos corporales.

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Baudry contra Luque

La jornada judicial inició con la intervención del abogado Mario Baudry cuestionó la validez del audio que Leopoldo Luque incorporó como prueba en la audiencia anterior.

Se trata de una grabación de voz donde intervienen Diego Maradona, Verónica Ojeda y Andrea Trimarchi, fechada el 10 de septiembre de 2019.

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Dio inicio la séptima audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona en los Tribunales de San Isidro, donde los primeros testigos serán los médicos Federico Corasanitti y Carlos Mauricio Casinelli, quienes estuvieron a cargo del procedimiento en la morgue de San Fernando.

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