Intentaba cruzar a Chile a caballo y debió ser rescatado

La Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña (UPRAM) de la Policía de Mendoza realizó durante la noche de este sábado un salvataje en helicóptero a un hombre de 78 años, oriundo de Misiones, luego de que éste se descompensara cerca del Manzano Histórico, en Tunuyán.

Según se informó desde el Ministerio de Seguridad, la persona se encontraba con un grupo que apuntaba a realizar una travesía a caballo hacia Chile, pero debió quedar a resguardo en el "Refugio de la Cruz", ubicado en los alrededores de esa zona del Valle de Uco.

De esta manera, el personal de la UPRAM se dirigió al lugar e inició la evacuación. Tras esto, fue llevado en el Halcón 1 hasta el helipuerto del Hospital Notti, donde se lo transportó en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) al Central.

En ese centro asistencial se le diagnosticó "Mal Agudo de Montaña (MAM)". Además, el hombre contaba con antecedentes de hipertensión arterial y episodios de dificultad respiratoria, por lo que quedó en observación.