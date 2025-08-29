Insólito: un abusador y homicida se sacó la tobillera electrónica y se escapó en plena audiencia

El abusador se escapó luego de que el juez ordenará su inmediata detención. Es buscado intensamente por las autoridades.

Un insólito episodio tuvo lugar en la provincia de Río Negro, donde un hombre, condenado por abuso sexual y homicidio, se quitó la tobillera electrónica en plena audiencia y se escapó. En estos momentos, las autoridades provinciales lo buscan intensamente.

El hecho ocurrió este viernes por la mañana, en la localidad de Villa Regina, a más de 400 kilómetros de Viedma. Cerca de las 8 de la mañana, se llevó a cabo una audiencia vía Zoom, la cual tenía como objetivo resolver que Facundo Ángel Plos debía quedar detenido de manera preventiva.

Sin embargo, en el momento en el que el juez Oscar Gatti hizo lugar al pedido de la fiscalía y ordenó su inmediata detención, el condenado se desconectó de la videollamada y se cortó la tobillera.

Inmediatamente, la Policía de Río Negro desplegó un gran operativo para dar con el prófugo. En dicho procedimiento participan la Comisaría Quinta, la Brigada de Investigaciones, la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y la división canes.