Incendio en Paulín, el local gastronómico del centro de CABA famoso por sus sandwiches

Un incendio se registró este viernes en un local gastronómico de la Ciudad de Bueno Aires, lo que motivó un importante despliegue en la zona céntrica.

Un incendio en un local gastronómico del centro de la ciudad de Buenos Aires. Seis personas debieron ser asistidas.

Un incendio se registró este viernes en un local gastronómico ubicado en Sarmiento 635, entre Florida y Maipú, en la ciudad de Buenos Aires lo que motivó un importante despliegue de los servicios de emergencia en la zona céntrica. Según los primeros reportes, seis personas adultas fueron asistidas como consecuencia del siniestro.

Se trata de cuatro hombres y dos mujeres, quienes fueron atendidos en el lugar por personal médico, sin necesidad de traslados a centros de salud.

Seis personas adultas resultaron asistidas como consecuencia del incendio en un local gastronómico Seis personas adultas resultaron asistidas como consecuencia del incendio en un local gastronómico En el operativo trabajaron diez móviles del SAME, junto con dotaciones de Bomberos, que lograron controlar el foco ígneo en pocos minutos, evitando su propagación a inmuebles linderos.

La sandwichería que sufrió el incendio Con el correr de los minutos se conoció que el local que sufrió el incendio es la sandwichería artesanal Paulín. Se trata e un cafe histórico que abrió sus puertas en 1988 y que a lo largo de su historia se consagró por tener los mejores sandwiches de Buenos Aires.

El local gastronómico se hizo famoso por sus "Platos Voladores", llamados así porque en la hora de almuerzo oficinista la gente tenía poco tiempo para comer, por eso para agilizar la comida, en "Paulín" se empezaron a revolear los platos.