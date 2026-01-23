Incendio en Paulín, el local gastronómico del centro de CABA famoso por sus sandwiches
Un incendio se registró este viernes en un local gastronómico de la Ciudad de Bueno Aires, lo que motivó un importante despliegue en la zona céntrica.
Un incendio se registró este viernes en un local gastronómico ubicado en Sarmiento 635, entre Florida y Maipú, en la ciudad de Buenos Aires lo que motivó un importante despliegue de los servicios de emergencia en la zona céntrica. Según los primeros reportes, seis personas adultas fueron asistidas como consecuencia del siniestro.
Se trata de cuatro hombres y dos mujeres, quienes fueron atendidos en el lugar por personal médico, sin necesidad de traslados a centros de salud.
En el operativo trabajaron diez móviles del SAME, junto con dotaciones de Bomberos, que lograron controlar el foco ígneo en pocos minutos, evitando su propagación a inmuebles linderos.
La sandwichería que sufrió el incendio
Con el correr de los minutos se conoció que el local que sufrió el incendio es la sandwichería artesanal Paulín. Se trata e un cafe histórico que abrió sus puertas en 1988 y que a lo largo de su historia se consagró por tener los mejores sandwiches de Buenos Aires.
El local gastronómico se hizo famoso por sus "Platos Voladores", llamados así porque en la hora de almuerzo oficinista la gente tenía poco tiempo para comer, por eso para agilizar la comida, en "Paulín" se empezaron a revolear los platos.
El incidente generó preocupación entre vecinos y transeúntes, aunque la situación quedó completamente controlada. Por el momento, se investigan las causas que originaron el incendio.