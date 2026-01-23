Confirmaron la muerte de una mujer en el incendio en La Boca: hay 4 heridos y decenas de evacuados

El SAME confirmó que una mujer falleció debido al incendio en un conventillo del barrio de La Boca, mientras que hay 4 heridos con quemaduras.

Este viernes, se registró un incendio en un conventillo del barrio porteño de La Boca. Según informó el personal del SAME, por el siniestro, falleció una mujer, mientras que otras 4 personas resultaron heridas y decenas fueron evacuadas del inmueble por precaución.

Mirá el video del incendio en La Boca Incendio en un conventillo de La Boca El siniestro ocurrió esta mañana en un conventillo ubicado sobre la calle Irala, entre Brandsen y Pinzón, en el barrio porteño de La Boca. De acuerdo con el parte oficial, el fuego inició en el segundo y último piso del inmueble, de tres plantas, construido con estructuras de chapa y madera.

Tras el llamado al 911, se llevó a cabo un despliegue inmediato de los servicios de emergencia. Bomberos de la Ciudad trabajaron en el lugar con varias dotaciones para contener las llamas y evitar que se propagaran a las viviendas linderas. Al mismo tiempo, se activó un operativo de evacuación en coordinación con el SAME y la Policía de la Ciudad.

Según el parte oficial, 21 personas tuvieron que ser asistidas por el incendio. De ese total, 17 fueron asistidas en el lugar y cuatro debieron ser trasladadas al Hospital Argerich. Una de las personas asistidas sufrió quemaduras, mientras que el resto presentó cuadros vinculados a la inhalación de humo. Entre los evacuados también se encontraba un residente de un edificio contiguo.