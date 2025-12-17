Incautaron consolas y accesorios de videojuegos valuados en $191 millones en Retiro

La Policía Federal decomisó consolas y equipos de gaming en la Terminal de Ómnibus de Retiro Tres hombres fueron imputados por presunto contrabando.

En un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, la Policía Federal Argentina secuestró una importante cantidad de consolas de videojuegos y accesorios de alta gama en la Terminal de Ómnibus de Retiro, con un valor estimado cercano a los 191 millones de pesos.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), a través de la División Comisaría Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de tareas preventivas orientadas a detectar infracciones al Código Aduanero y a la Ley de Marcas.

Durante los controles en el sector de ingreso de encomiendas, los agentes detectaron a dos hombres que trasladaban quince bultos de gran tamaño y que intentaban retirarse del lugar sin someter la carga a los controles habituales. Ante esta situación, el personal policial ordenó el paso de las cajas por el escáner ubicado en el Puente 4.

Un cargamento de consolas Las imágenes revelaron la presencia de artículos de electrónica de alto valor. Al abrir los bultos, se constató la existencia de 140 consolas de videojuegos de mesa y portátiles, 124 joysticks, lentes y cascos especiales para juegos, además de otros accesorios complementarios.

Intervino el Juzgado Nacional Penal Económico N° 9, a cargo del juez Javier López Biscayart, con la Secretaría N° 17 de Anabella Elizabeth Esposito, que ordenó el secuestro total de la mercadería e imputó a los dos hombres, ambos argentinos y mayores de edad.