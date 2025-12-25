Iban a festejar la Nochebuena y terminaron internadas tras chocar en Maipú

En su camino a la casa de algún allegado por Nochebuena, tres mujeres terminaron siendo hospitalizadas tras chocar con otro una camioneta en Maipú.

En su camino a la casa de alguna persona cercana para celebrar la Nochebuena, tres mujeres terminaron siendo internadas tras verse involucradas en un choque con una camioneta por las calles del departamento de Maipú. El accidente les generó fracturas y fuertes golpes en la cabeza.

El hecho fue registrado sobre las 23 de este miércoles, a tan solo una hora de Navidad. Según fuentes policiales, tres mujeres de entre 53 y 18 años, que viajaban en un Chevrolet Corsa terminaron heridas tras colisionar de frente con una camioneta Ford F100 en el cruce de las calles San Martin y Del Bosque, dentro de Rodeo del Medio, en condiciones que aún se investigan.

A raíz de este accidente, la conductora del auto necesitó ser rescatada desde el interior del rodado tras quedar inconsciente. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) la atendió y se le diagnosticó un traumatismo encefalocraneano grave y fue derivada al Hospital Central.