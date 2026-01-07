Iba a más de 100 kilómetros por hora, perdió el control del auto en una rotonda y volcó

Una de las cámaras de seguridad registró el momento en el que ocurrió el accidente. Dos personas resultaron heridas.

Un nuevo accidente de tránsito tuvo lugar en el partido bonaerense de Tigre, donde una conductora circulaba a gran velocidad, perdió el control del auto en una rotonda y volcó. Las cámaras de seguridad de la zona captaron la secuencia que pudo haber terminado en tragedia.

Mirá el video del momento del accidente Tigre accidente El hecho ocurrió días atrás en Rincón de Milberg. Sin embargo, en las últimas horas se viralizaron las imágenes que muestran lo ocurrido. Según trascendió, la mujer circulaba a 100 kilómetros por hora por Camino de los Remeros y Ruta 27.

Debido a la alta velocidad a la que iba, cuando entró a la rotonda perdió el control del auto y volcó de costado. En el video se observa que el vehículo “patinó” por más de 50 metros.

Inmediatamente, los agentes del COT activaron el protocolo de asistencia y personal de Protección Ciudadana se acercó al lugar. Allí, le realizaron el test de alcoholemia a la conductora, el cual dio negativo.