Horror en Pinamar: detuvieron a un hombre acusado de matar a su hijo tras una discusión familiar

Un hombre de 71 años fue detenido en la localidad de Ostende, partido de Pinamar, acusado de haber asesinado a su hijo de 36 años.

Un trágico hecho conmociona al partido bonaerense de Pinamar. Este sábado, un hombre de 71 años fue detenido en la localidad de Ostende, acusado de haber matado a su hijo, de 36, tras una discusión familiar que terminó de manera fatal.

Cómo se desencadenó el hecho que terminó con un final trágico El episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Lértora al 500, a pocas cuadras de la avenida Central. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 del Departamento Judicial Dolores, con sede en la ciudad balnearia, bajo la conducción del fiscal Juan Pablo Calderón.

Embed De acuerdo con la información recolectada en la causa, el conflicto se habría iniciado en el marco de una disputa familiar. Según indicaron fuentes consultadas por el diario La Nación, el acusado declaró que durante la discusión su hijo lo habría amenazado con una cuchilla tipo carnicero, lo que lo llevó a tomar un arma de fuego y efectuar un disparo.

Tras recibir la herida, la víctima logró salir algunos metros del domicilio antes de desplomarse en la vía pública. Efectivos policiales y personal de emergencias acudieron al lugar tras un llamado al 911 y constataron el fallecimiento en el sitio.

En el procedimiento intervinieron agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Dolores y de la SubDDI de Villa Gesell, quienes realizaron las primeras actuaciones, preservaron la escena del crimen y avanzaron con las medidas iniciales de rigor.