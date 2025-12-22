Horror en Neuquén: encontraron muerto a un hombre en una heladera y sospechan que lo mató un vecino

La víctima fue identificada como Segundo Ortega. Se aguardan los resultados de la autopsia para determinar las causas de muerte.

El hecho ocurrió en el barrio Valentina Norte en el oeste de la ciudad de Neuquén.

Un aberrante hecho mantiene en vilo a la provincia de Neuquén, donde un hombre, identificado como Segundo Ortega, fue hallado muerto en una heladera en el patio de su casa. Un vecino del barrio fue detenido por el crimen y se espera que en las próximas horas sea imputado por el Ministerio Público Fiscal.

El aberrante episodio ocurrió en el barrio Valentina Norte en el oeste de la ciudad de Neuquén. Un vecino dio aviso a la Policía sobre la presencia de un hombre que no presentaba signos vitales en una heladera.

Inmediatamente, efectivos de la Comisaría 18 se hicieron presentes en el lugar. “Cuando llega el personal policial alrededor de las once de la mañana, entrevista a un vecino, el cual hace conocer que, al concurrir a ver a su vecino, que tenía problemas de alcohol y varias enfermedades, encuentra que estaba fallecido adentro de una heladera en desuso en el patio de la vivienda”, detalló el comisario inspector Juan Barroso, en diálogo con LM Neuquén.

Cuál es la principal hipótesis La principal hipótesis que investigan apunta a que, durante la madrugada, se produjo una discusión entre la víctima y otro vecino. Luego, se desató una violenta pelea cuerpo a cuerpo que terminó con la muerte de Ortega.