Horror en Navidad: visitó a sus hijos, intentó abusar de su ex y terminó detenido

El agresor fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado. Se encuentra a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Petorutti, en la ciudad de Paraná.

Un aberrante episodio tuvo lugar durante los festejos de Navidad en la provincia de Entre Ríos, donde un hombre fue a visitar a su hijos e intentó abusar de su expareja. El sospechoso fue detenido y en estos momentos, se encuentra a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió este jueves por la madrugada, cerca de las 2.30, en una vivienda ubicada sobre calle Petorutti, en la ciudad de Paraná. Según denunció la mujer, su ex llegó a su casa con la intención de visitar a sus hijos, un menor de 4 y otro de 9 años.

Los aberrantes detalles del abuso El medio Ahora informó que, cerca de las 4.30, cuando los menores ya se habían dormido, el hombre intentó abusar de la mujer. El acusado intentó tener relaciones sexuales y ella se negó. Debido al violento forcejeo, la mujer cayó al piso, pero logró escapar y pedir ayuda.

Una vez en la calle, el hombre la interceptó y la agarró con fuerza. Personal de la Comisaría Undécima y de la Guardia Especial de Paraná se hicieron presentes en el lugar y capturó al acusado.