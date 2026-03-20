Horror en Misiones: Detienen a una mujer por permitir que sus amigos abusaran de su hija con discapacidad

El estremecedor hecho salió a la luz en la localidad misionera de San Vicente, donde la Justicia ordenó la detención inmediata de una mujer identificada como N. C. S. La acusación es devastadora: habría permitido y facilitado que su propia pareja y un grupo de amigos abusaran sexualmente de su hija de 29 años, quien posee una discapacidad motriz.

La investigación se inició el pasado 23 de febrero, luego de que la hermana mayor de la víctima (34 años) viajara desde Córdoba para radicar la denuncia. Según documentos judiciales a los que accedió TN, la joven logró romper el silencio enviando audios de WhatsApp a su hermana, relatando los calvarios que sufría en la convivencia con su madre.

Amenazas y violencia psicológica De acuerdo con el documento judicial al que se tuvo acceso, el calvario de la joven no solo era físico, sino también psicológico. El testimonio de la denunciante sostiene que la víctima intentó pedir ayuda a su madre en noviembre del año pasado, pero la respuesta fue una amenaza directa: si volvía a hablar del tema, la internaría en una institución para personas con discapacidad y le quitaría su teléfono celular, su único medio de contacto con el exterior. Además, la madre ejercía una violencia verbal constante, utilizando frases despectivas en las que incitaba a su hija a quitarse la vida.

Uno de los puntos más escalofriantes de la declaración testimonial describe la visión de propiedad que la madre tenía sobre la joven. "Mi madre le dijo a mi hermana que ella le pertenece y que por eso puede hacer lo que quiere con su cuerpo", relató la denunciante ante las autoridades. Esta supuesta "autoridad" sobre el cuerpo de la víctima incluía, según la acusación, tocamientos por parte de la propia madre y la facilitación del acceso a los agresores externos en la vivienda que compartían hasta hace pocas semanas

Avances de la causa: Imputación y prófugos Actualmente, la causa es tramitada por el Juzgado de Instrucción N°3 de San Vicente. Tras la declaración de la víctima en sede judicial y la realización de los estudios médicos correspondientes el pasado 10 de marzo, la Justicia ordenó la detención inmediata de la madre. La mujer fue imputada por el delito de "abuso sexual simple agravado por el vínculo" y, en su primera comparecencia ante el magistrado, optó por su derecho de negarse a declarar.