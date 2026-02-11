Horror en Ensenada: investigan la muerte de una bebé con signos de abuso y sus padres fueron demorados

La Justicia bonaerense investiga la muerte de una bebé en Ensenada, luego de que médicos detectaran signos de maltrato y lesiones íntimas.

Un horroroso hecho sacude a la localidad bonaerense de Ensenada tras la muerte de una bebé de un año y dos meses que presentaba signos de maltrato y lesiones en sus zonas íntimas compatibles con abuso sexual. La causa es investigada por la Justicia y la Policía Bonaerense, y tiene como imputados a los padres de la menor y a un tío.

El caso se conoció durante la noche del martes, cuando la niña —identificada con las siglas V.A.A.— fue trasladada de urgencia desde su vivienda en la localidad de El Dique al Hospital Gutiérrez de La Plata, según informaron fuentes policiales. La pequeña ingresó con un cuadro de convulsiones y falleció minutos más tarde en el centro de salud ubicado en diagonal 114, entre 39 y 40.

Tras asistirla, los médicos dieron aviso a las autoridades al constatar que la bebé presentaba signos evidentes de maltrato físico y lesiones en sus partes íntimas, compatibles con un presunto abuso sexual, lo que activó de inmediato el protocolo judicial.

Investigación y padres demorados Por disposición del fiscal Martín Almirón, titular de la UFI N°8 de La Plata, fueron imputados los padres de la menor, Miguel Ángel Allende (31) y María Jimena Vieras (24). Además, también quedó involucrado en la causa el tío de la niña, Lucas Tomás Allende (27).

La investigación fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”, y este miércoles será clave el resultado de la autopsia, que permitirá avanzar en la determinación de responsabilidades penales. Dicho informe se sumará al expediente judicial junto con los informes médicos realizados en el hospital.