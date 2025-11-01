Hartos de la inseguridad: vecinos denuncian una ola de robos de motos en barrios de Guaymallén

Una ola de inseguridad tiene como víctimas a vecinos de los barrios Inka 1 y 2 de Jesús Nazareno , Guaymallén . En las últimas semanas, se denunciaron múltiples robos de motos en viviendas de ambos complejos. Los casos más recientes se registraron durante la madrugada del jueves cuando malvivientes sustrajeron tres vehículos y quedaron filmados.

"Son portones de rejas, se ve lo que hay dentro de las cocheras. Por eso los ladrones pasan de día, miran y vuelven en la noche", relato una vecina en conversación con MDZ y señaló que los autores utilizan barretas o elementos similares para violentar los ingresos a los garajes, consiguiendo así robarse las motos que encuentran en el interior.

Fue pasadas las 3 del citado día cuando un grupo de cinco malvivientes fue captado por diferentes cámaras de seguridad de viviendas particulares del barrio Inka 1 . De acuerdo con el relato de los habitantes de la zona, fueron los mismos sujetos quienes entraron por la fuerza a cocheras de diferentes propiedades y se llevaron tres motos , entre ellas una Honda CB 190 Repsol , la cual puede alcanzar un precio que supera los 4.000.000 de pesos en el mercado de vehículos usados.

En dos de los videos a los que accedió este portal muestran a los sujetos dándose a la fuga empujando dos de las motocicletas sustraídas . Asimismo, un par de cámaras de otros inmuebles tomaron a los maleantes, vestidos con prendas oscuras y con viseras, recorriendo las calles de los barrios, probablemente buscando alguna propiedad que tuviera una moto estacionada o guardada en la cochera y así perpetrar un nuevo robo.

Los testimonios agregaron que la situación se repite cada dos o tres días y siempre los maleantes apuntan a llevarse más de una motocicleta y hasta bicicletas. Por ejemplo, hace una semana, el sábado 25 de octubre, minutos después de las 5, una mujer escuchó ruidos en el patio de un complejo de departamentos ubicado en la manzana K de barrio Inka 2 . Al notar que se trataba de cuatro malvivientes que se llevaban una Zanella Due 110cc roja y una bicicleta Zenith rodado 29 negra, dio aviso al propietario de esos bienes.

El hombre salió inmediatamente a bordo de su camioneta para frenar a los malhechores, quienes terminaron abandonando los dos vehículos sustraídos al notar que eran perseguidos. En ese momento, la víctima del robo embistió a dos de los sospechosos que se movilizaban en una Honda Wave 110cc y cayeron a un canal de riego, producto del impacto.

WhatsApp Image 2025-10-30 at 21.32.41 Uno de los portones violentados por los ladrones en los barrios Inka 1 y 2. Gentileza.

Al instante, el vecino fue tras los otros dos cómplices que circulaban a toda velocidad en una moto tipo enduro hacia el norte de Tapón Moyano, pero los perdió de vista cuando doblaron por calle 25 de Mayo, también como la Lateral Sur del Acceso Este.

Frente a eso, regresó al lugar donde habían caído los otros ladrones y alcanzó a verlos intentando sacar la motocicleta del interior del cauce. Nuevamente, debido a que advirtieron la presencia de la víctima en su camioneta, dejaron la Honda Wave y escaparon a pie saltando una medianera y atravesando un aserradero.

Finalmente, el hombre cargó su moto y su bicicleta en la caja de la camioneta y regresó a su casa, donde luego fue entrevistado por personal policial que trabajó en el caso y fue citado para radicar la denuncia correspondiente.

Otros hechos de inseguridad previos

hace poco más de dos meses, en plena madrugada del 19 de agosto tres domicilios de la manzana K del barrio Inka 2 fueron blanco de los ladrones y, en esa oportunidad, uno de los vecinos advirtió que estaban llevándose un rodado de su garaje salió en persecución de los malvivientes y pudo recuperarla.

Por su lado, las otras dos víctimas no corrieron con la misma suerte y perdieron sus motos en manos de los delincuentes. Las fuentes consultadas señalaron que uno de los vehículos robados era una Honda GLH 150, que estaba estacionada en la vereda de una casa en la manzana K y tenía colocado un traba manubrio, con un valor aproximado de 3.500.000 de pesos.

Embed - ROBOS MOTOS BARRIO INKA Así los malvivientes recorren las calles de las barriadas con el objetivo de cometer nuevos robos.

Pero eso no fue todo, ya que horas más tarde ese mismo día, pasadas las 8, un hombre de 31 años fue sorprendido por cinco asaltantes mientras circulaba en bicicleta por el cruce de calles Tapón Moyano y Elpidio González, a escasos metros de las dos barriadas afectadas por la ola delictiva.

Abordándolo mediante la modalidad piraña, los ladrones le robaron la bicicleta rodado 26, un celular Xiaomi Redmi 3 Pro y una billetera con 32.000 pesos, para luego darse a la fuga en dirección al sur, señaló la información policial.

Robos de ruedas y hartazgo

Previo a las sustracciones de motos y bicicletas, los vecinos contaron que meses atrás padecieron múltiples robos de ruedas a vehículos que durante las noches quedaban estacionados en la calle, por lo que llevan un largo tiempo sin poder descansar del accionar de los malvivientes, que parecen haberse empecinado con las dos barriadas.

A raíz de los interminables hechos de inseguridad, esperan que las autoridades hagan foco en aumentar la prevención del delito y, por ende, la presencia policial en la zona. Así como también que se investiguen los robos denunciados y así los autores sean puestos tras las rejas para frenar la ola de casos registrados en los últimos meses.