Hackearon la cuenta de la Policía Federal Argentina para promocionar una criptomoneda
La cuenta de X de la Policía Federal Argentina (PFA) fue hackeada para promocionar una criptomoneda llamada $MIRA.
Este viernes, la cuenta de X de la Policía Federal Argentina (PFA) fue hackeada para promocionar una criptomoneda llamada $MIRA. En pocos minutos, la fuerza de seguridad activó de inmediato los protocolos de ciberseguridad y logró recuperar la cuenta.
“Policía Federal Argentina Mira Network, Big $MIRA airdrop event is here! Join traders, stakers & NFT holders. Limited rewards available — claim now!”, se pudo leer en las publicaciones que había subido la cuenta de la PFA.
Noticia en desarrollo…