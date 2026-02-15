Guaymallén: manejaba ebrio y cayó a un zanjón

Un hombre conducía ebrio en Rodeo de la Cruz, Guaymallén, y colisionó con su vehículo. Cuánto dio el test de alcoholemia.

Un hombre conducía ebrio en Rodeo de la Cruz, Guaymallén, y colisionó con su vehículo. Cuánto dio el test de alcoholemia.

Un hombre de 28 años conducía ebrio durante la noche de este sábado y, tras perder el control de su vehículo, chocó y cayó a un zanjón en el distrito de Rodeo de la Cruz, en el departamento de Guaymallén.

Según se informó desde el Ministerio de Seguridad, cerca de las 20 ingresó un llamado al 911 que alertó sobre un accidente en solitario ocurrido en calle La Superiora de esa comuna.

El personal policial se trasladó hasta el lugar y, cuando fueron a auxiliar al conductor, se dieron cuenta que se encontraba en un importante estado de intoxicación alcohólica.

Cuánto dio el test de alcoholemia Tal es así que luego de que se hiciera presente el personal de tránsito municipal, se avanzó con el test de alcoholemia: el mismo dio 2,21 gramos de alcohol por litro de sangre, casi al límite de lo que marca el aparato.