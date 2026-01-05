Grave accidente en Guaymallén: un motociclista terminó con una pierna amputada tras un choque

Un motociclista quedó internado luego de sufrir la amputación de una pierna por el accidente. Chocó con una camioneta, cuyo conductor estaba alcoholizado.

Un motociclista sufrió la amputación de una pierna tras un grave accidente la noche del domingo en Guaymallén. El joven, de 26 años, chocó con una camioneta y como consecuencia del impacto, sufrió graves lesiones que le dejaron en estado crítico, por lo que permanecía internado en el Hospital Central.

El siniestro se registró alrededor de las 22.30 a partir de una serie de llamados a la línea de emergencias 911, los cuales alertaban sobre la colisión de dos vehículos en el cruce de calles Godoy Cruz y Arturo Álvarez, en el distrito de Buena Nueva.

Una vez que policías arribaron a la escena, constataron que se trataba de una Renault Duster, la cual circulaba hacia el este de calle Godoy Cruz, y fue impactada en el costado izquierdo por la Honda XR 250cc en la que se movilizaba la víctima.

Las graves lesiones del motociclista La motocicleta terminó sobre la vereda norte de la calzada y a los pocos metros el joven que la manejaba, quien fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), diagnosticándole inicialmente politraumatismos por accidente vial.

No obstante, una vez que fue trasladado hasta el mencionado nosocomio capitalino, los médicos constataron la amputación de la pierna derecha, por lo que fue internado de urgencia y se encontraba delicado de salud.