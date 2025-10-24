Grave accidente doméstico: una niña de 2 años perdió un brazo al meterlo en un secarropas encendido

El accidente doméstico ocurrió en Maipú. La criatura sufrió la amputación de su brazo al meterlo dentro de un secarropas encendido. Fue hospitalizada.

Un grave accidente doméstico ocurrió la tarde de este viernes en el distrito de Fray Luis Beltrán, Maipú. Una niña de dos años perdió un brazo al meterlo dentro de un secarropas que estaba encendido. A raíz de la dramática situación, la criatura tuvo que ser internada de urgencia en el Hospital Notti.

El episodio se registró en horas de la siesta de este viernes, cuando la menor se encontraba en su domicilio de calle Las Piedritas, en compañía de una tía. En un momento, durante un descuido, la niña introdujo su mano en el secarropas, que estaba funcionando.

El dramático accidente en Maipú Fue en ese instante que el tambor, que giraba con fuerza, atrapó la extremidad de la pequeña y le produjo la amputación traumática, de acuerdo con fuentes policiales.

Los gritos de dolor de la niña alertaron a la familiar a cargo de su cuidado, quien la asistió. Luego, fue trasladada por su madre hasta el citado nosocomio pediátrico de Guaymallén, de manera particular, entregando a los médicos el brazo que había quedado atascado en el secarropas.

Una vez que policías que se encontraba trabajando en el centro asistencial tomaron conocimiento sobre el hecho, se desplazaron efectivos hasta la vivienda de la víctima y se iniciaron las labores pertinentes.