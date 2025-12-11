Grabó a su hijo de 5 años manejando un cuatriciclo y le quitaron la licencia

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificó al padre del niño de 5 años que manejaba un cuatriciclo y le quitó su licencia para conducir.

El video del hijo de 5 años manejando un cuatriciclo en la ruta.

Un hombre quedó bajó la lupa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) al publicar un video de su hijo, de 5 años, manejando un cuatriciclo en una ruta de la Provincia de Buenos Aires. Por esto, el mismo ente le terminó inhabilitando su licencia de conducir alegando una "imprudencia deliberada".

El video, tomado por el mismo sujeto, muestra al menor de edad manejando a gran velocidad por la vía pública.

cuatri 21 Además de tratarse de un niño de 5 años, el accionar publicado en el corto supone una falta a la normativa que establece que los cuatriciclos solo pueden circular en corredores seguros habilitados, nunca en rutas.