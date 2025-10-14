Golpe al mercado negro: secuestraron 48 celulares de dudosa procedencia en un local de Maipú

El operativo busca desabastecer el mercado negro y frenar la venta de bienes robados. Se realizó en el marco del Plan Integral de Seguridad.

Policías de Investigaciones incautaron este martes 48 celulares de distintas marcas y modelos durante un control en un local de Rodeo del Medio, Maipú. La medida judicial se desarrolló en el marco de un operativo que tiene como objetivo de prevenir la venta de bienes de procedencia dudosa y desabastecer el mercado negro.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Investigaciones Integradas y Leyes Especiales (Diile), en cumplimiento de la Ley 9556, que regula la comercialización de dispositivos electrónicos usados. Los efectivos constataron que los aparatos carecían de documentación que acreditara su origen legal, por lo que fueron secuestrados y puestos a disposición de la autoridad competente.

La medida se enmarca en el Plan Integral de Seguridad que busca desarticular el mercado ilegal de bienes robados y cortar la cadena delictiva que se sostiene con su reventa. Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia recordaron la vigencia de la campaña “No compres robado”, que promueve la denuncia anónima de estas prácticas a través de dos canales: la línea gratuita 0800-222-6111 y el WhatsApp 2615927481, ambos disponibles las 24 horas.

La normativa provincial establece la obligación de registrar los bienes muebles usados y exige a los comercios conservar la documentación que respalde su procedencia, con el objetivo de rastrear objetos sustraídos y reducir el circuito delictivo vinculado a la venta de dispositivos electrónicos.