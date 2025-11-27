Formosa: encontraron un cuerpo e investigan si se trata de una menor que está desaparecida

Se aguardan los resultados de la autopsia para determinar si se trata o no de Xiomara Luciana Portillo, una joven de 16 años que está desaparecida.

Un terrible y misterioso hallazgo mantiene en vilo a la provincia de Formosa, donde los restos de una mujer fueron hallados en un descampado. En estos momentos, las autoridades investigan si se trata de Xiomara Luciana Portillo, una joven de 16 años que está desaparecida desde el miércoles 20 de noviembre.

El hallazgo ocurrió el miércoles, en el barrio Procrear. Allí, un vecino alertó sobre olores nauseabundos que provenían de un descampado ubicado en el Lote 106. Los efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar y detectaron la presencia de una bolsa con un bulto en su interior.

Allí encontraron el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición. Tras el hallazgo, el juez de Instrucción y Correccional N° 4, Marcelo Picabea, dispuso el traslado del cuerpo a la morgue del Poder Judicial para la realización de la autopsia.

La desaparición de Xiomara La adolescente de 16 años fue vista por última vez el pasado 20 de noviembre, alrededor de las 5.30 de la mañana, cuando salió de su casa ubicada en el barrio Virgen del Rosario.

Formosa cuerpo descampado Xiomara fue vista por última vez el pasado 20 de noviembre. X Los propios familiares de la joven desmintieron que se haya ido de su casa por problemas familiares. “Xiomara siempre tuvo la libertad que quiso y ella avisaba. Avisaba siempre, mandaba mensaje”, indicó su hermana, Marilyn, en diálogo con El Medio. Y agregó: “Esto es muy raro porque ella que se desaparezca así, que tenga el celular apagado. Hoy en día una adolescente no está sin su teléfono, ella tiene apagado el teléfono y eso es lo más raro”.