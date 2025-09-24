Florencio Varela: dos nuevos detenidos tras el hallazgo de cuerpos en los rastrillajes por la búsqueda de las tres jóvenes desparecidas

Dos hombres de nacionalidad boliviana fueron detenidos tras el hallazgo de cuerpos en Florencio Varela durante los allanamientos por la desaparición de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez.

Según informaron fuentes policiales, los detenidos habrían sido contratados para realizar tareas de mantenimiento y ordenar el terreno donde finalmente se hallaron los cadáveres.

El caso de la desaparición de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) sigue sumando información dramática. En las últimos minutos, durante los rastrillajes realizados en una vivienda de Florencio Varela, fueron encontrados dos cuerpos enterrados en el jardín de la propiedad.

Quiénes son los nuevos detenidos y por qué Fuentes policiales informaron, además, que en los últimos minutos fueron detenidos dos hombres de nacionalidad boliviana, quienes habrían sido contratados para realizar tareas de mantenimiento y ordenar el terreno donde finalmente se hallaron los cadáveres. Estos arrestos se suman a los de otras dos personas que habían sido detenidos el martes por la noche, en el marco de la misma investigación.

La causa, que mantiene en vilo a la comunidad de Florencio Varela, busca establecer la identidad de los cuerpos hallados y determinar si corresponden a las tres jóvenes desaparecidas. Peritos forenses trabajan en las autopsias y en el análisis de ADN para obtener certezas.

Morena, Brenda y Lara, las tres chicas desaparecidas en La Matanza Morena, Brenda y Lara, las tres chicas desaparecidas en La Matanza. Municipio de La Matanza