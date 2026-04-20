Final trágico para el profesor brasileño desaparecido: lo encontraron muerto tras una cita

Tras siete días de incertidumbre, este lunes se confirmó el fallecimiento de Danilo Neves Pereira , un profesor universitario oriundo de Brasil que residía en Buenos Aires . El caso, que movilizó al consulado brasileño y a la Policía de la Ciudad, terminó con el hallazgo del cuerpo en un hospital porteño, ahora intenta determinar las circunstancias exactas de su muerte.

La desaparición de Danilo ocurrió el pasado martes 14 de abril. Según el testimonio de sus allegados, el profesor se dirigió al microcentro para presuntamente, tener una cita con un joven de nacionalidad chilena contactado a través de una aplicación. Danilo llegó a enviarle a un amigo su ubicación exacta: el departamento 112 de un edificio en Avenida de Mayo 748.

Cerca de las 4, el celular de Danilo se apagó. Previamente, el sujeto chileno habría afirmado a los amigos del profesor que Danilo se retiró del lugar tras una "pequeña discusión".

El profesor entró al Hospital Ramos Mejía apenas unas horas después de la cita, sufriendo una descompensación psicotrópica, presuntamente su cuadro se debió al consumo de cocaína.

Al no portar documentos, permaneció internado y luego fue derivado a la morgue como "NN", hasta que el cruce de datos del Departamento de Personas Desaparecidas permitió dar con su paradero.

Quién era el fallecido

La muerte de Neves Pereira causó conmoción en la comunidad académica de Brasil. Se desempeñó durante 12 años como profesor en el Centro de Idiomas de la Universidad Federal de Goiás.

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Se encontraba en Buenos Aires finalizando su doctorado en lingüística aplicada y tenía previsto defender su tesis en las próximas semanas.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 17 ahora busca reconstruir lo sucedido dentro del departamento. Los investigadores intentan determinar si el consumo de sustancias fue voluntario o si pudo haber sido inducido en el marco de la cita, mientras se esperan los resultados finales de la autopsia para descartar signos de violencia.