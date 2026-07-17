Final sangriento en Florencio Varela: un menor de 16 años es investigado como presunto asesino de su tio

La víctima realizaba pintadas contra su excuñada cuando se enfrentó con su sobrino. La justicia juvenil interviene en la causa caratulada como homicidio.

Rodolfo Miguel Gorosito, de 39 años, fue asesinado a puñaladas este jueves en Florencio Varela. Detrás de este caso hay un entramado de denuncias judicializadas y públicas en contra del fallecido por graves acusaciones de intentos de abuso en la familia de donde viene su presunto asesino: su sobrino menor de edad.

Según la investigación, Gorosito se presentó en la mañana frente al domicilio de su excuñada, lugar al que tenía prohibido acercarse debido a una restricción perimetral vigente. El hombre habría comenzado a realizar pintadas con pintura blanca en contra de la mujer en la vía pública, lo que desencadenó una discusión que habría decantado en un enfrentamiento físico con el hijo de ella, un adolescente de 16 años.

Cómo fue el asesinato en Florencio Varela Efectivos del Comando Patrulla arribaron al lugar tras un llamado a la línea de emergencias 911 y hallaron el cadáver de Gorosito tendido boca arriba en el suelo, a pocos metros de la casa de su excuñada. Su cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca en la región del abdomen. Por su parte, el menor presentaba lesiones cortantes en las manos y en un brazo que no pudo explicar coherentemente, así que fue aprehendido de inmediato por las autoridades.

Además, en el allanamiento de urgencia realizado en la vivienda, la policía secuestró tres cuchillos de cocina y una varilla de hierro, un tacho de pintura blanca (presuntamente usado por la víctima para las pintadas) y la bicicleta, el celular y otras pertenencias de Gorosito.

La causa ha sido caratulada preventivamente como homicidio. Intervienen la fiscal María Virginia Nieva, de la Unidad de Responsabilidad Penal Juvenil, y la jueza de Garantías del Joven, Elizabeth Cervoni, quienes dispusieron que el adolescente permanezca a disposición de la Justicia.