Festejaban un cumpleaños de 15 y todo terminó en un baño de sangre en Chaco: hay una detenida

El crimen ocurrió durante un cumpleaños de quince en la ciudad chaqueña de Villa Ángela, cuando una pelea con personas ajenas al festejo terminó con un joven apuñalado.

Una joven fue detenida en la provincia de Chaco acusada de haber matado en una fiesta de quince a un invitado durante una pelea. y, según declararon testigos, el caos se desató cuando personas que no estaban en el festejo se acercaron a la vivienda.

El hecho ocurrió en un domicilio de la calle Alvear al 540, en la ciudad chaqueña de Villa Ángela, cuando cerca de las 3 un grupo de personas se acercó al lugar y comenzó a discutir con los invitados.

La pelea comenzó a escalar en violencia y concluyó cuando un joven de 24 años cayó al piso y, al observar la situación, testigos constataron que tenía una puñalada en el pecho.

De manera inmediata el herido, identificado como Jorge Acevedo, fue derivado al hospital local por familiares, pero, minutos después, falleció, confirmó el medio El Norte. Al acudir al lugar, la Policía halló un cuchillo y una escopeta tipo tumbera elementos que fueron secuestrados.

Ante la confirmación del homicidio, la causa quedó a cargo de la Fiscalía Nº3, de Sergio Ríos, quien ordenó las primeras pericias, las cuales permitieron dar con el nombre de la acusada: Milagros Cardozo, de 20 años.