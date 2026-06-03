Femicidio de Agostina Vega: los avances en la investigación a Claudio Barrelier y presuntos nuevos implicados

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El conflicto familiar por el velorio de Agostina

Este miércoles, la Justicia entregará el cuerpo de Agostina para el inicio de su funeral, un momento que ha reactivado las tensiones familiares. Mientras el padre de la menor opta por una ceremonia íntima, el entorno materno insiste en un velatorio abierto para que vecinos y amigos puedan despedirla.

A esta disputa se suma el malestar de Franco, tío de la víctima, quien criticó a través de WhatsApp que el velorio coincida con la marcha de Ni Una Menos. "Es todo un circo. Si la gente no nos ve [en la marcha] es porque están haciendo lo imposible para que no estemos. Nosotros queríamos participar para seguir exigiendo justicia, pero, bueno", manifestó.