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Agostina Vega tenía 14 años.
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Femicidio de Agostina Vega: los avances en la investigación a Claudio Barrelier y presuntos nuevos implicados

Tras confirmarse la muerte de Agostina Vega por asfixia y abuso sexual, el único detenido, Claudio Barrelier, es investigado por el femicidio. Cómo sigue la investigación.

MDZ Policiales

El femicidio de Agostina Vega conmociona al país. La adolescente de 14 años fue vista por última vez el 23 de mayo en el barrio de Cofico, Córdoba Capital. Tras una semana de intensa búsqueda, debido a la mediatización de su desaparición, el sábado 30 de mayo, hallaron los restos de su cuerpo en un descampado ubicado cerca del barrio Ampliación Ferreyra.

Por el hecho, se encuentra detenido Claudio Barrelier, de 33 años, el único sospechoso. Barrelier fue pareja de Melisa Heredia, madre de la víctima. A medida que avanzaba la investigación, la Fiscalía de Instrucción Distrito 4 Turno 3 de la ciudad de Córdoba -a cargo de los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón- determinó que el detenido había estado en la zona donde apareció el cuerpo de la víctima, el lunes 25 de mayo.

Barrelier fue imputado por homicidio agravado por violencia de género (femicidio) tras confirmarse en la autopsia que la adolescente murió por asfixia mecánica y, previamente, fue víctima de abuso sexual.

Claudio Gabriel Barrelier desaparición Agostina Córdoba
Claudio Barrelier es el único detenido e imputado por el crimen de Agostina Vega.

Claudio Barrelier es el único detenido e imputado por el crimen de Agostina Vega.

El caso generó un cuestionamiento a la actuación de la justicia provincial. El padre de la víctima, Gabriel Vega, durante una conferencia de prensa, criticó al fiscal Iván Rodríguez, quien había liberado al imputado en 2025. Además, aseguró que Barrelier "no actuó solo", lo que indica que las investigaciones continúan para determinar la participación de otras personas en el crimen.

Minuto a minuto de la investigación del femicidio de Agostina Vega

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El conflicto familiar por el velorio de Agostina

Este miércoles, la Justicia entregará el cuerpo de Agostina para el inicio de su funeral, un momento que ha reactivado las tensiones familiares. Mientras el padre de la menor opta por una ceremonia íntima, el entorno materno insiste en un velatorio abierto para que vecinos y amigos puedan despedirla.

A esta disputa se suma el malestar de Franco, tío de la víctima, quien criticó a través de WhatsApp que el velorio coincida con la marcha de Ni Una Menos. "Es todo un circo. Si la gente no nos ve [en la marcha] es porque están haciendo lo imposible para que no estemos. Nosotros queríamos participar para seguir exigiendo justicia, pero, bueno", manifestó.

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Quién es la expareja de Claudio Barrelier que es acusada de cómplice por la familia de Agostina Vega

Durante los primeros días de investigación por el caso de Agostina Vega, el auto donde se cree que Claudio Barrelier trasladó los restos de la víctima hacia un descampado, comenzó a tomar relevancia para los fiscales y con ello, su dueña. Se trata de Soledad Andreani, quien habría sido pareja del detenido y fue acusada por parte de la familia de la menor asesinada como cómplice del presunto femicida.

Concretamente, la mujer se vio implicada en el caso por prestarle a Barrelier el Ford Ka con el que el fiscal Raúl Garzón asegura que se transportaron los restos de la menor asesinada hasta el descampado donde se dio el macabro hallazgo de su cadáver. Seguí leyendo.

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Ni Una Menos exige justicia por Agostina Vega

La repercusión social del caso derivó en la organización de marchas en todo el país bajo el marco de Ni Una Menos. A once años de la primera marcha de Ni Una Menos, este miércoles 3 de junio a las 17 horas, el colectivo convocó a una nueva movilización frente al Congreso Nacional.

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