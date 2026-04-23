"Estaba tapado y extremadamente hinchado": la fuerte revelación del policía que encontró muerto a Diego Maradona

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Qué declaró el primer testigo

El primero en brindar su testimonio fue el policía Lucas Farías, el primer agente en llegar a la casa donde murió Diego Maradona en 2020. “Yo ese día estaba de servicio en mi despacho y mi jefe directo, el comisario mayor Borge, me dice que había sucedido algo en el barrio donde se estaba alojando el señor Maradona”, detalló.

Cuando llegó al country de Tigre, se encontró con un seguridad de Maradona que le dijo que “estaba todo mal, que se descompensó Diego”. Y agregó: “Me dio a entender que había pasado algo más”.

Farías recordó que dentro de la vivienda estaba Claudia Villafañe. Por otro lado, en una de las habitaciones yacía el cuerpo del Diez. “Lo primero que se ve es un cuerpo que no reaccionaba, que estaba tapado y extremadamente hinchado. Lo vi de un metro y medio o dos de distancia. Sabía quién era, lo reconocí”. Inmediatamente, según relató, llamó a la fiscal Laura Capra.