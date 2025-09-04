Está acusado de abusar de una sobrina y amenazar con que iba a violar a su hermana: le rechazaron la libertad

El juez Sebastián Sarmiento , decidió rechazar este miércoles el pedido de la defensa para el cese de la prisión preventiva a un hombre acusado de violar repetidas veces a su sobrina de 13 años, a quien también amenazaba con violar a su hermanita, una bebe de 2 años, en Las Heras. De esta manera se prorrogó la medida cautelar para el imputado y se le extendió el plazo a la Fiscalía para presentar la prueba más importante: el testimonio en Cámara Gesell de la víctima.

Fuentes judiciales señalaron que la defensa buscaba la libertad del imputado, argumentando que la víctima aún no se presentó a declarar. Según el planteamiento del representante legal del sospechoso, esto significa una falta de interés por parte de la menor y su familia, deslizando que no muestran un interés por seguir adelante con el proceso.

Sin embargo, en la audiencia, la fiscal de Delitos Contra la Integridad, María de las Mercedes Moya, sostuvo que la sensibilidad del caso y otros factores condujeron a que no se haya reproducido la prueba clave . Así, Sarmiento hizo lugar a este planteo de la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) y extendió la detención del presunto abusador.

"La chica es incapaz y es menor. Es la familia la que tiene que llevarla y no estamos teniendo ningún tipo de colaboración de su parte ", relató una fuente cerca a la instrucción. Además, agregó que en estos casos "cuesta que las víctimas hablen".

La audiencia tuvo lugar la mañana de este miércoles y la defensa requirió el cese de la prisión preventiva en la causa que mantiene al imputado tras las rejas, quien ya ha sido investigado en otros expedientes de similares características.

No obstante, el juez rechazó el planteo mencionando que es una víctima vulnerable y afirmando que hubo varias reprogramaciones del peritaje, no sólo porque la menor no asistió, sino porque también el perito de la defensa pidió cambiar la fecha en algunas oportunidades.

De esta manera, el magistrado otorgó un plazo más para continuar con la investigación y para esperar que la denunciante se presente a declarar. En ese sentido, señalo que se van a arbitrar las medidas necesarias, tales como dar conocimiento de la situación a la asesora de la Asesoría de Niños, Niñas y Adolescentes correspondiente, y pedir la colaboración a los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI).

La prórroga que recibió la Fiscalía para continuar con la investigación es por el plazo de tres meses, según establece el artículo 349 del Código Procesal Penal.

La fuerte acusación por la que está imputado

Según consta en el expediente, el acusado habría abusado de la menor de edad en reiteradas ocasiones, con acceso carnal y también mediante tocamientos. El relato sostiene que el sujeto amenazaba a la niña con que, si no se sometía a las vejaciones, le haría lo mismo a su hermana, una bebe de 2 años. Los presuntos abusos habrían tenido lugar en el transcurso de los años 2022 y 2023, en el departamento de Las Heras.

A raíz de esa presentación judicial, el sospechoso fue detenido e imputado por abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos. Fuentes judiciales señalaron que la reincidencia en el delito, sumado a agravantes como la edad de la víctima y el vínculo familiar, complicaron aún más la situación del acusado en el expediente.