Escándalo en River Plate: denunciaron al jefe de Seguridad por abuso sexual

En la previa del partido de esta noche entre River Plate y Carabobo por la Copa Sudamericana, explotó una bomba en la interna del club. La Justicia investiga una denuncia por presunto abuso sexual contra Gustavo Acero, el jefe de Seguridad del club "millonario".

Todo comenzó a partir de una denuncia realizada por una empleada de la institución. El expediente quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 45, Secretaría 122, bajo la carátula “Acero, Gustavo s/abuso sexual – art. 119”, y fue registrado en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, con último movimiento el 8 de abril de 2026.

En paralelo, el 13 de abril, representantes de socios del club elevaron una nota al presidente Stefano Di Carlo para solicitar, con carácter urgente, precisiones sobre si la dirigencia tomó conocimiento del hecho denunciado y si involucra a personal de la institución.

En el escrito también requirieron saber si se activaron los mecanismos previstos en el Protocolo contra la Violencia de Género, si el caso alcanza a un funcionario de alto rango y si existieron notificaciones formales sobre actuaciones judiciales.

Quién es Gustavo Acero

Acero tomó un papel central en la estructura de seguridad del club tras la desvinculación de Diego "La Roca" Moreno en marzo de 2026, quien fuera el jefe de seguridad del plantel profesional por más de una década.

A su vez, trabajó en el pasado en la Policía Federal, con el cargo de comisario inspector, y fue jefe de esa fuerza en Mar del Plata.