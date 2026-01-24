Entradera fatal: matan a golpes a un jubilado en su casa de Saavedra
En una entradera fatal, delincuentes sometieron a una feroz golpiza a un jubilado en un robo a su casa. Escaparon y permanecen prófugos.
Un hombre de 74 años murió tras ser atacado en el marco de un robo en su vivienda del barrio porteño de Saavedra. Su esposa, de 73, también sufrió agresiones y tuvo que recibir atención médica. Los autores del hecho escaparon y continúan prófugos.
Entradera fatal: matan a un jubilado
El ataque ocurrió durante la madrugada del viernes, alrededor de las 5.30, en una casa situada sobre Núñez al 4000. Según información policial, al menos tres delincuentes irrumpieron en el domicilio luego de violentar la reja de una ventana de la cocina.
Te Podría Interesar
Ya en el interior, sorprendieron a la pareja mientras dormía, los redujeron y los ataron. En medio del asalto, los ladrones golpearon a la mujer mientras le reclamaban dinero y elementos de valor. Ella entregó algunas alhajas y aseguró que no tenían más pertenencias.
Pero los asaltantes insistieron. Entonces el jubilado intentó intervenir para defenderla y volvió a remarcar que no contaban con otros bienes. Fue en ese momento cuando la agresión se volcó con mayor ferocidad sobre él y recibió una golpiza aún más brutal que le dio muerte.