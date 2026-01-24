Entradera fatal: matan a golpes a un jubilado en su casa de Saavedra

En una entradera fatal, delincuentes sometieron a una feroz golpiza a un jubilado en un robo a su casa. Escaparon y permanecen prófugos.

Un hombre de 74 años murió tras ser atacado en el marco de un robo en su vivienda del barrio porteño de Saavedra. Su esposa, de 73, también sufrió agresiones y tuvo que recibir atención médica. Los autores del hecho escaparon y continúan prófugos.

Entradera fatal: matan a un jubilado El ataque ocurrió durante la madrugada del viernes, alrededor de las 5.30, en una casa situada sobre Núñez al 4000. Según información policial, al menos tres delincuentes irrumpieron en el domicilio luego de violentar la reja de una ventana de la cocina.

Ya en el interior, sorprendieron a la pareja mientras dormía, los redujeron y los ataron. En medio del asalto, los ladrones golpearon a la mujer mientras le reclamaban dinero y elementos de valor. Ella entregó algunas alhajas y aseguró que no tenían más pertenencias.