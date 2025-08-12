Encontraron en su casa una bicicleta robada al biciTRAN y culpó al hermano menor de edad

Ocurrió en Las Heras. Policías recuperaron la bicicleta luego del llamado al 911 de un vecino de la zona. No hubo detenidos.

Una bicicleta que había sido robada al sistema Bicitran en pleno centro de Ciudad de Mendoza fue recuperada el lunes durante un operativo en Las Heras. El joven que vivía en la propiedad culpó a su hermano menor de edad y no fue detenido.

El procedimiento tuvo su inicio a partir de un llamado a la línea de emergencias 911 que alertó sobre un grupo de sujetos que ingresaron a un domicilio una bicicleta roja y verde, similar a las pertenecientes al servicio público de transporte de la provincia, que depende de la Sociedad Transporte Mendoza (STM).

Frente a eso, policías se dirigieron hasta la vivienda localizada en la manzana A del barrio Coovien, cerca del cruce de calles Lisandro Moyano y Juan Manuel de Rosas. Una vez allí, llamaron a la puerta y atendió un joven de 29 años, quien aseguró desconocer la situación denunciada. Incluso, autorizó sin problemas a que el personal ingresara al inmueble.

El hallazgo de la bicicleta robada Así, los uniformados registraron la casa y descubrieron que en el patio estaba tirada sobre el pasto la bicicleta con identificación BT191 del biciTRAN. Al verificar con un operador del servicio, constataron que el GPS de la unidad dejó de emitir señal a las 16.30 de ese día en calles Maza y España de Ciudad y que se radicó la denuncia correspondiente a través del sitio web de denuncias onlinedel Ministerio Público Fiscal (MPF).

WhatsApp Image 2025-08-11 at 20.56.07 El sector del patio donde se encontraba la bicicleta robada. Gentileza. Ante el hallazgo, el muchacho sostuvo que probablemente eso había sido obra de su hermano, de 17 años, de quien aportó la identidad y afirmó que "tiene malas juntas" y no se encontraba en la casa en ese momento, surge del procedimiento policial.