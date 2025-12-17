El video de un robo frustrado en Maipú: la policía llegó y detuvo a dos delincuentes
Alertados por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) efectivos policiales detuvieron a dos sospechosos en pleno intento de robo en Maipú.
Dos sujetos fueron sorprendidos luego de intentar robar un comercio durante la madrugada de este miércoles en Maipú. Los efectivos policiales llegaron al lugar tras recibir la alerta del Centro Estratégico de Operaciones (CEO). Los sospechosos fueron detenidos y alojados en la Comisaría Décima.
El hecho quedó grabado por las cámaras del Sistema de Videovigilancia del CEO. La evidencia fílmica mostró como uno de los malvivientes intentó forzar una ventana de un comercio, mientras su cómplice hacía de campana.
El video del robo
Sin éxito los sujetos desistieron y comenzaron a alejarse de la zona. No obstante, poco después fueron interceptados por una patrulla. Allí los uniformados actuantes procedieron a aprehenderlos, para luego constatar los daños provocados en el local al que intentaron ingresar.
Tras su captura, los sospechosos fueron trasladados a la Comisaría Décima, donde quedaron a disposición de la Justicia.