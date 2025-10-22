El padre de Wanda Taddei repudió la decisión del juez que habilita salidas transitorias al exbaterista de Callejeros y femicida de su hija, Eduardo Vázquez.

El padre de Wanda Taddei cuestionó el pedido judicial en torno al femicida de su hija

El exbaterista de Callejeros, Eduardo Väzquez, condenado por el femicidio de Wanda Taddei, podría contar con el beneficio de las salidas transitorias.

La posible autorización de salidas transitorias para Eduardo Vázquez, el exbaterista de Callejeros condenado por el femicidio de Wanda Taddei, generó una dura reacción de su padre, Jorge Taddei. En diálogo con LN+, expresó su indignación ante la resolución del juez de Ejecución Penal N°3, Axel López, quien incorporó al condenado en el Período de Prueba.

“Es espantoso. El juez está premiando a un asesino”, manifestó Taddei, visiblemente molesto. Recordó que poco después de la sentencia, el Tribunal Oral N°20 ya le había otorgado una salida “cultural” al femicida. “¿Qué mensaje le están dando a las mujeres y a la sociedad con esto?”, se preguntó.

El régimen de salidas transitorias, que permite ausentarse de la cárcel entre 12 y 72 horas, ya había sido rechazado en tres oportunidades anteriores: 2021, 2023 y 2024. Sin embargo, esta vez la situación preocupa aún más, ya que –según Taddei– “el fallo de López contradice las recomendaciones de los fiscales y del propio servicio interdisciplinario del penal”.

“Si esto se aprueba, a Vázquez prácticamente le están regalando diez años. Es una conmutación encubierta de la pena”, advirtió el padre de la víctima.

15 años del femicidio de Wanda Taddei "Mis nietos, Facundo y Juan Manuel, todavía están en tratamiento psicológico, igual que mi otra hija, Nadia. Desde hace quince años seguimos intentando sobrellevar esto", contó Taddei conmovido, confirmando que la herida familiar sigue abierta.