El padre de Wanda Taddei cuestionó el pedido judicial en torno al femicida de su hija
El padre de Wanda Taddei repudió la decisión del juez que habilita salidas transitorias al exbaterista de Callejeros y femicida de su hija, Eduardo Vázquez.
La posible autorización de salidas transitorias para Eduardo Vázquez, el exbaterista de Callejeros condenado por el femicidio de Wanda Taddei, generó una dura reacción de su padre, Jorge Taddei. En diálogo con LN+, expresó su indignación ante la resolución del juez de Ejecución Penal N°3, Axel López, quien incorporó al condenado en el Período de Prueba.
“Es espantoso. El juez está premiando a un asesino”, manifestó Taddei, visiblemente molesto. Recordó que poco después de la sentencia, el Tribunal Oral N°20 ya le había otorgado una salida “cultural” al femicida. “¿Qué mensaje le están dando a las mujeres y a la sociedad con esto?”, se preguntó.
Te Podría Interesar
El régimen de salidas transitorias, que permite ausentarse de la cárcel entre 12 y 72 horas, ya había sido rechazado en tres oportunidades anteriores: 2021, 2023 y 2024. Sin embargo, esta vez la situación preocupa aún más, ya que –según Taddei– “el fallo de López contradice las recomendaciones de los fiscales y del propio servicio interdisciplinario del penal”.
“Si esto se aprueba, a Vázquez prácticamente le están regalando diez años. Es una conmutación encubierta de la pena”, advirtió el padre de la víctima.
15 años del femicidio de Wanda Taddei
“Mis nietos, Facundo y Juan Manuel, todavía están en tratamiento psicológico, igual que mi otra hija, Nadia. Desde hace quince años seguimos intentando sobrellevar esto”, contó Taddei conmovido, confirmando que la herida familiar sigue abierta.
Sobre el crimen, recordó que el femicidio fue premeditado: “Vázquez la roció con alcohol, prendió fuego a Wanda y luego simuló un accidente. Mientras tanto, llamó a su abogado y preparó todo para limpiar la escena”, relató. “Y ahora pretende beneficios, como si nada hubiera pasado.”
Taddei también cuestionó el accionar del magistrado. “El juez López está dando un mensaje nefasto, totalmente contrario a la ley y a los derechos de las mujeres”, sentenció. “Si la Justicia actúa así, ¿qué esperanza pueden tener las víctimas de violencia de género?”, concluyó.