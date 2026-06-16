El médico imputado por la muerte de Diego Maradona se quebró en medio del juicio: "Sus hijas tenían amor por su padre"

Live Blog Post

El careo en pleno juicio

Forlini: La doctora argumenta que solicitó una internación domiciliaria. Yo quiero decirle que nunca me llegó ese papel, que no lo presentó en la reunión. El primer pedido me llega el día 11 cuando usted firma el acta de externación, ustedes se hicieron responsables de esa situación. Por otra parte, la doctora pedía esta documentación con el paciente de un día de internado. Clínicamente, el paciente pudo haber cambiado y ella lo tuvo que haber pedido cuando estaba en condiciones de alta. A mi me parece imprudente, había que esperar. Al margen de esto que es una opinión mía, la doctora nunca presentó en el área la documentación. A mi me llega lo que está en el acta de externación y es a lo que se da curso.

Cosachov: No tengo nada en contra de vos, Nancy. Pero no me parece para nada llamativo que digas lo mismo que Charovsky. Yo puedo justificar por qué hice el pedido del 4 de noviembre.

Forlini: Vos eso no lo pediste, ese es el punto. En mi área tiene que venir todo puntualizado. La nota nunca la presentó en la reunión, nunca me llegó y lo único que yo tenía para trabajar en mi mesa operativa era el pedido de acompañante terapéutico y enfermería las 24 horas.

Cosachov: No es mi responsabilidad que no te haya llegado. Yo el día 4 lo pido, se sostiene en todas las reuniones. El 11 mandan un mail con las mismas prestaciones que yo mando el 4. Ahora, que pasa entre el 11 a la mañana y la tarde cuando el paciente se quería ir y se hace una reunión, donde aparecen con esta acta de externación que no leímos porque estábamos convencidos de que iban a cumplir. ¿Cómo voy a pensar que no le van a dar todo a un paciente VIP?

Forlini: Es tu responsabilidad firmar algo que no leíste. Pero nosotras hablábamos casi a diario. Vos nunca me pasaste nada.

Cosachov: Persiste la contradicción. Puede ser que no te haya llegado. Pero yo el 4 de noviembre lo mandé. El 11 se reafirma y después no sé qué pasa que no te llega.

Cosachov: "Siempre se insistió con el médico clínico. No entiendo por qué después se habla de esa distinción entre cuidado o internación que jamás había surgido antes. Y después la cuestión de “ustedes dijeron con Luque que se iban a hacer cargo del seguimiento médico Eso para mí fue novedoso porque para mí fue claro el pedido de internación. El pedido estuvo. Algo pasó luego".

Forlini: "Si hay médicos a cargo del domicilio, como me dijiste muy claramente el primer día que me dijiste que los médicos que estuvieron. Somos el equipo que me dijiste, con el doctor Luque. Agustina, dale, si vamos a venir a mentir. Vos me dijiste que ustedes eran el equipo tratante, que todo lo ibas a hablar con Luque y que ustedes estaban a cargo del paciente. Así es imprudente que un médico que no fuera del equipo sea puesto por nosotros. Aparte, sería contradictorio que Swiss pusiera un clínico porque se les había dicho que para nosotros había que dejarlo internado. Entonces, si ustedes tomaban esa responsabilidad, se tenían que hacer cargo".

Cosachov: "Los primeros días postinternación te dije que había un desentendimiento con lo que se acordó. Te lo dije claramente. Con Luque necesitábamos un clínico porque esto excedía nuestra especialidad".

Forlini: "A mí no me pareció incoherente que ustedes se hicieran cargo. Vos expresamente me dijiste que el clínico iba a ir como interconsultor. Yo te dije que si te estabas desbordando con cosas chicas, te dije qué pasa si el paciente tiene una taquicardia y te sugerí que pongan un clínico de confianza y a la altura del caso".

Cosachov: "Quiero aclarar que no se pidió un interconsultor, sino un clínico. Y me parece contradictorio el término de interconsultor porque, si hubiera sido así, vos también me tuviste que haber pasado el informe de la visita y eso no pasó. Porque el concepto es que va, hacer una interconsulta y después le pasa su opinión a los tratantes para que tomen una conducta. Si yo hubiera sido tratante, me tuvo que haber llegado el informe".