El ladrón que no paraba de robar en un pueblo de la Zona Este y fue capturado tras un raíd delictivo

Hace tiempo que Sebastián el Cabezón Montenegro tiene al maltraer a los habitantes de Medrano , un distrito de la Zona Este que tiene la particularidad de estar compartido entre los departamentos Junín y Rivadavia . El ladrón , que ya tenía pedido de captura por robo , cayó el miércoles tras protagonizar un raíd delictivo , en medio de intensos operativos para atraparlo.

Todo comenzó alrededor de las 10 cuando personal de la Subcomisaría Medrano tomó conocimiento sobre el robo de un auto en una casa de la manzana C del barrio Mutual Medrano .

Los uniformados se desplazaron hacia ese domicilio y entrevistaron al propietario del Fiat Punto negro sustraído, un hombre de 58 años, quien relató que alrededor de las 9 salió de la propiedad y, minutos más tarde, un vecino lo alertó sobre un sujeto que había ingresado por la fuerza, con claras intenciones delictivas.

De acuerdo con la versión del testigo, se trataba de Sebastián Montenegro , quien portaba un machete de aproximadamente 1 metro de largo, el cual utilizó para romper el candado del portón del inmueble. Acto seguido, el sospechoso tomó poder del automóvil que estaba allí estacionado y se dio a la fuga a toda velocidad, en dirección al norte.

Luego de escuchar el relato de la víctima, se solicitaron los trabajos de la Policía Científica y de personal de Investigaciones la escena. En paralelo, se realizaron recorridos preventivos por las inmediaciones, en busca del Cabezón.

Posteriormente, los funcionarios tomaron conocimiento de que el vehículo robado había sido visto circulando por las afueras de la villa cabecera de Medrano, por lo que se organizó un operativo cerrojo.

Cómo fue detenido el Cabezón

De esa forma, los efectivos consiguieron dar con el Fiat Punto abandonado en la zona de calle La Virgen, donde fue dejado por el propio malviviente, a sabiendas de que era intensamente buscado por los miembros de la fuerza provincial, relataron fuentes policiales consultadas por MDZ.

Al mismo tiempo, también se tomó conocimiento había dejado escondida una bicicleta en la que se movilizaba, la cual sería de dudosa procedencia, en una casa abandonada de calles Ameghino y 24 de Septiembre.

Horas después, mientras continuaba la búsqueda por las fincas del distrito, se logró localizar a Montenegro en calle Vila. Las fuentes indicaron que tenía en su poder un compresor que sacó del interior del auto que previamente había robado.

Así las cosas, el Cabezón, sobre quien pesaba un pedido de captura por robo, quedó a disposición del fiscal de Rivadavia-Junín Gustavo Rosas, quien en las próximas horas lo imputará por el delito de robo agravado. En tanto, aguardaban por algunas medidas para definir su posible trasladado a una cárcel de la provincia.

Escrache en las redes y ¿otra causa en el horizonte?

Por su parte, los detectives policiales y judiciales que trabajan en el caso no descartan que surjan otras denuncias que complique aún más la situación de Montenegro. Esto porque desde hace tiempo se lo viene señalando como autor de diferentes ilícitos. Es más, trascendió que lo echaron de la casa de sus padres porque le robaba insumos de peluquería a un sobrino, tal como revelaron fuentes allegadas a la investigación.

Asimismo, a fines de diciembre fue escrachado en grupos de Facebook de la Zona Este por el robo de una bicicleta. La víctima de ese hecho de inseguridad hizo un fuerte descargo en la red social: "Te metiste a mi casa Sebastián Montenegro. Estaba mi hija y mi señora. Te llevaste la bici de mi señora, te estoy buscando. Traeme la bicicleta o dejásela a un conocido mío. Se que vivís en Medrano, ahí te estoy localizando gente de tu entorno", le advirtió al malviviente.

Incluso, el hombre publicó fotos del Cabezón y una captura de una cámara de seguridad, en la que se observa el momento en que se lleva la bicicleta de la víctima.