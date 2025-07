El desesperado relato de los comerciantes por la demolición del depósito derrumbado en La Plata

En las últimas horas, los vecinos de la zona relataron cómo vivieron estas dos últimas semanas. En diálogo con MDZ, Daniel, el dueño de una barbería de la zona, expresó: “Nos afectó. Hace dos semanas que no puedo trabajar”. A su vez, el comerciante indicó que no tuvo ninguna respuesta desde el municipio. “No se acercó nadie a hablar con nosotros”. Y sentenció: “El tema es cómo juntar plata si no podemos trabajar”.