Dudas e investigación: hallaron asesinada a una mujer de 51 años con múltiples puñaladas en su casa

Una mujer de 51 años fue encontrada asesinada a puñaladas en su vivienda del barrio porteño de Monte Castro, cerca del límite con Villa Devoto.

La principal línea de investigación apunta a que la víctima habría sorprendido a delincuentes dentro de su casa.

Un crimen conmocionó este sábado al barrio porteño de Monte Castro, donde una mujer de 51 años fue hallada asesinada con varias puñaladas dentro de su vivienda ubicada en Desaguadero al 2600, a metros de la calle Columbia y del límite con Villa Devoto.

Qué informó la policía sobre el hallazgo del cuerpo Según informaron fuentes policiales, el hallazgo se produjo pasadas las 16 horas, cuando el marido de la víctima llegó al domicilio y la encontró tendida en el suelo, con bajos signos vitales. De inmediato, el hombre llamó al servicio de emergencias 911, y en pocos minutos arribaron médicos del SAME, quienes constataron el fallecimiento de la mujer.

El cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca, lo que hace suponer que fue atacada con extrema violencia. Los investigadores creen que el crimen habría ocurrido alrededor del mediodía, aunque aún no se descarta ninguna hipótesis, incluyendo la posibilidad de un asalto violento dentro de la vivienda.

“Fue hallada sin vida por su marido”, confirmaron voceros policiales, quienes agregaron que personal de la Comisaría Vecinal 10B y de la División Científica de la Policía de la Ciudad trabajaron en el lugar. Se realizaron pericias y levantamiento de huellas, mientras se analizaban cámaras de seguridad de la zona para determinar si hubo movimientos sospechosos o personas ingresando a la casa.

Según se supo, la pareja convivía en el domicilio junto con la madre de la víctima, quien se encontraba en otra parte de la vivienda al momento del crimen. Los vecinos se mostraron conmocionados por el hecho.