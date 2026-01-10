Dos personas resultaron gravemente heridas tras una fuerte colisión en Maipú

Ocurrió en Ruta 60 y Variante Palmira. Los heridos fueron trasladados en delicado estado al Hospital Paroissien.

Dos personas resultaron gravemente heridas este sábado al mediodía tras protagonizar un violento accidente de tránsito en Maipú, en la intersección de Ruta 60 y Variante Palmira.

El hecho ocurrió alrededor de las 12, cuando un camión Scania con semirremolque, conducido por R. M., de nacionalidad brasileña, circulaba de sur a norte por la Variante Palmira. Por causas que aún se investigan, el rodado colisionó con un automóvil Fiat Uno, que se desplazaba de oeste a este.

Como consecuencia del impacto, el conductor del auto y su acompañante -una mujer, cuyas identidades aún no fueron informadas- sufrieron heridas de gravedad. Ambos fueron asistidos en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y posteriormente trasladados en delicado estado de salud al Hospital Diego Paroissien.

En tanto, el conductor del camión resultó ileso y el test de alcoholemia practicado arrojó resultado negativo (0,00 g/l). En el lugar trabajó personal policial para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes, mientras se investigan las circunstancias que derivaron en la colisión.