Dos ladrones quedaron filmados robando bicicletas en un tradicional barrio de Godoy Cruz

Ocurrió el último fin de semana en el barrio Fuchs. Los malvivientes quedaron filmado in franganti, en pleno robo de bicicletas de una vivienda.

Los dos ladrones que fueron captados por las cámaras durante el robo de bicicletas en Godoy Cruz.

Dos ladrones fueron captados in fraganti por una cámara de seguridad el último fin de semana, mientras perpetraban el robo de dos bicicletas en la casa de un tradicional barrio de Godoy Cruz. Las imágenes quedaron en manos de la Justicia y son analizadas para identificar a los autores.

El episodio se registró alrededor de las 4.20 del sábado cuando sujetos ingresaron a una vivienda de calle Lago Mascardi del barrio Fuchs, a la cual llegaron luego de atravesar los techos de diferentes domicilios colindantes.

Acto seguido, los sujetos procedieron a sustraer dos bicicletas tipo mountain bike: una KTM rodado 29 con suspensión doble y una Specialized rodado 27,5 con suspensión delantera.

El video del robo Embed - Robo de bicicletas barrio Fuchs Posteriormente, las subieron al techo y luego las bajaron por el frente de la propiedad, tal como se observa en el video al que tuvo acceso MDZ. Una vez con los rodados en la vía pública, ambos delincuentes se dieron a la fuga.

El propietario de las bicicletas y de la casa advirtió horas más tarde el hecho, pero pudo rescatar las imágenes captadas por la cámara de seguridad. En la filmación, se puede apreciar los rostros de ambos malvivientes y hasta los tatuajes en los antebrazos que tenía uno de ellos.