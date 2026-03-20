Dólares, celulares y documentos: el resultado de los allanamientos al abogado acusado por la estafa millonaria

En una jornada clave para la causa que investiga las denuncias contra el abogado Jorge Iván Yoma por una estafa millonaria a inversionistas mendocinos, policías de la División Delitos Económicos desarrollaron este jueves siete allanamientos en oficinas del microcentro y barrios privados del Gran Mendoza . Secuestraron miles de dólares , millones de pesos, dispositivos y documentación clave para la pesquisa.

Las medidas fueron concretadas por disposición por el fiscal de Delitos Económicos e Informáticos Hernán Ríos , horas antes de formalizar las imputaciones en contra de Yoma y dos de sus socios : Rodrigo Ramiro López Casado y Pablo Daniel Falco . Los tres sospechosos fueron acusados por catorce delitos de estafa genérica en concurso real.

Más allá de que están complicados en los expedientes, pudieron mantenerse en libertad mediante el pago de una fianza ( $360 millones para el abogado y $200 millones para cada uno de sus socios). Asimismo, se les fijaron ciertas condiciones tales como entregar sus pasaportes, prohibición para salir del país y comparecer ante las autoridades judiciales cada dos semanas.

Ahora, restará que los detectives del caso analicen los elementos que fueron secuestrados durante el operativo del jueves, entre los que se encuentra una importante cantidad de dispositivos electrónicos, tales como computadoras, anotaciones, documentación, discos rígidos, tablets y celulares.

El abogado Jorge Iván Yoma, complicado por las denuncias en su contra.

De esos aparatos podría salir una importante cantidad de información con la cuál los pesquisa podrán conocer más en detalle cómo actuaba la estructura financiera liderada por Yoma y para constatar los damnificados en sus respectivas denuncias.

El detalle de los allanamientos

- Oficinas de Asesoría Legal S.A.

En esa base de operaciones de Yoma y sus socios, que funciona en calle 25 de Mayo 1.235 de la Ciudad de Mendoza, los sabuesos de Delitos Económicos secuestraron una CPU, una notebook Lenovo, un pendrive Sandisk, dos bolsas de consorcio con documentación, una computadora HP, una caja con documentación y un disco rígido HP.

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- Oficinas de Gestión Express

Por su parte, en las sede Gestión Express, una inmobiliaria, cueva de cambio y financiera, que funcionaba en calle 9 de Julio 1.210 del centro mendocino, los policías que trabajan el caso incautaron cuatro bolsas de consorcio con documentación relacionada a las denuncias y una computadora HP All in One.

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- Calle Lagomaggiore - Sexta Sección

En una vivienda de calle Lagomaggiore al 600, en el corazón de la Sexta Sección, en la Ciudad de Mendoza, se concretó el secuestro de un iPad y una computadora Sony.

- Barrio Dalvian - Ciudad de Mendoza

Durante la medida desarrollada en una vivienda del barrio Dalvian, incautaron una bolsa de consorcio con documentación, dos tablets Alcatel, un celular Samsung, un cheque del banco Macro por 852.445 y 2.000 dólares. Además, dieron con el pasaporte de Jorge Iván Yoma, un cuaderno chico con anotaciones y un iPhone.

- Barrio Liceo Country Club II - Maipú

Las acciones continuaron en el barrio Liceo Country Club II, localizado en el distrito de Rusell, Maipú, donde los efectivos de Investigaciones incautaron tres celulares Samsung y dos bultos con documentos.

- Barrio Palmares - Godoy Cruz

Por su parte, en el allanamiento que se practicó en un inmueble del barrio Palmares, en Godoy Cruz, los funcionarios hallaron una importante cantidad de dinero: 853.460 pesos y 5.492 dólares, detallaron fuentes allegadas la causa.

Además, secuestraron dos bibilioratos con documentación, una notebook Lenovo, un dispositivo de billetera virtual SafePal, una computadora gamer, un CPU negro y un dispositivo DVR de un sistema de videovigilancia.

- Barrio La Madera - Guaymallén

Con respecto a la medida que se ejecutó en el barrio La Madera, en Villa Nueva, Guaymallén, dio como resultado negativo, ya que no se hallaron elementos de importancia para la causa durante el registro de la vivienda.

El modus operandi de la estructura investigada

De las denuncias, que fueron publicadas en detalle por MDZ, surge que los acusados desarrollaron un elaborado plan para ganarse la confianza de personas que tenían a su disposición capital en dólares y buscaban invertirlo para generar ganancias.

Los relatos de las víctimas son coincidentes y sostienen que, entre 2022 y 2024, tomaron conocimiento —en la mayoría de los casos a través de allegados— de una oportunidad de inversión que se presentaba como “infalible”. La propuesta era ofrecida por Yoma y sus socios mediante la firma Asesoría Legal S.A., que operaba en pleno microcentro mendocino.

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El esquema consistía en captar fondos en dólares bajo la promesa de una rentabilidad mensual del 2,5%, asegurando que el dinero sería destinado a préstamos prendatarios con garantías triplicadas. Para reforzar la credibilidad, las operaciones se formalizaban mediante contratos de mutuo, en los que los inversores figuraban como mutuantes y distintas sociedades vinculadas a los imputados como deudoras.

Según las presentaciones judiciales, la organización se apoyaba en una estructura visible: oficinas equipadas, empleados y atención profesional, lo que generaba una confianza inmediata. Incluso, varios damnificados aseguraron que, tras obtener los primeros rendimientos, recomendaron el sistema a familiares y conocidos.

Sin embargo, con el correr de los meses comenzaron las demoras en los pagos, que luego derivaron en incumplimientos generalizados. Frente a los reclamos, los responsables argumentaban problemas financieros vinculados al contexto económico, mientras que, con el tiempo, algunos de los propios integrantes de la estructura comenzaron a atribuirse mutuamente la responsabilidad por el faltante de dinero.

Las denuncias que dieron origen a la causa

El avance de la investigación se sustenta en una serie de denuncias que comenzaron a radicarse entre fines de 2025 y los primeros meses de este año, a partir de los incumplimientos en la devolución de los fondos invertidos.

De acuerdo con los expedientes acumulados en la fiscalía de Delitos Económicos, las víctimas pertenecen a distintos perfiles —docentes, comerciantes, deportistas, trabajadores del sector salud y del rubro gastronómico—, pero todos coinciden en haber sido captados bajo la misma modalidad.

En conjunto, los damnificados denunciaron inversiones que superan los 500.000 dólares, en muchos casos correspondientes a ahorros de toda la vida o capital familiar destinado a proyectos personales, como la compra de viviendas.

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Algunos inversores lograron retirar parcialmente intereses durante los primeros años, lo que reforzó la confianza en el sistema. Sin embargo, hacia fines de 2024 comenzaron las restricciones para acceder al dinero y, posteriormente, los pagos dejaron de concretarse.

A partir de allí, los afectados iniciaron reclamos formales, enviaron cartas documento y, ante la falta de respuestas, decidieron acudir a la Justicia. Esas presentaciones fueron las que dieron origen a la causa que hoy tiene a Yoma y sus socios imputados por múltiples hechos de estafa.