Difundía material de abuso infantil en Facebook: así lo atraparon en Azul

Un hombre de 41 años fue detenido en la ciudad bonaerense de Azul acusado de acopio y comercio de material de abuso sexual infantil . La investigación había comenzado en 2015 y, a lo largo de estos años, la Fiscalía pudo constatar que el sujeto utilizaba perfiles falsos de Facebook para contactar menores de edad, a quienes ofrecía dinero a cambio de fotografías íntimas.

La pesquisa comenzó en diciembre de 2015, cuando la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA) recibió una denuncia en la línea nacional 145 de asistencia a víctimas de trata de personas. A partir de ese aviso se lograron identificar perfiles virtuales y números telefónicos relacionados con la maniobra, todos vinculados a un mismo individuo.

Con el avance de la investigación, nuevas denuncias presentadas en 2017 y 2018 reforzaron la hipótesis de que el sospechoso se dedicaba a almacenar y comercializar imágenes de explotación sexual infantil . Los registros recopilados apuntaban siempre al mismo acusado, lo que permitió dar continuidad al proceso judicial.

En diciembre de 2021, el Juzgado Federal N°1 de Azul, a cargo del magistrado Gabriel Di Giulio, ordenó un allanamiento en el domicilio del imputado en la ciudad de Tandil. Durante ese operativo se incautaron notebooks, teléfonos celulares, pendrives y otros dispositivos electrónicos. Los peritajes técnicos realizados sobre ese material confirmaron la existencia de una gran cantidad de archivos de pornografía infantil.

Además, los análisis permitieron detectar movimientos económicos vinculados con la venta y distribución del contenido ilícito. Los investigadores constataron la utilización de diversas billeteras virtuales, entre ellas Mercado Pago y Ualá, registradas a nombre del acusado. A través de esas plataformas se rastrearon operaciones financieras que habrían servido para triangular el dinero proveniente de la actividad ilegal.

Cómo fue el allanamiento en Azul

Con estas pruebas, la Justicia emitió una nueva orden de allanamiento en la ciudad de Azul. El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle Garibaldi al 200, donde el hombre fue finalmente detenido. En esa ocasión se secuestraron dos notebooks, tres celulares, dos pendrives y un chip de telefonía.

El detenido, de nacionalidad argentina y 41 años de edad, quedó a disposición del Juzgado Federal N°1 de Azul junto con todos los elementos incautados. Se lo acusa de infringir la Ley 27.436, que tipifica los delitos relacionados con la producción, tenencia, distribución y comercialización de material de abuso sexual infantil.