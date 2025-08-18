Detuvieron a un hombre que le robó un millón de pesos a una turista en pleno centro

El robo ocurrió en un local de comidas rápidas en Ciudad. La mochila sustraída contenía documentación personal y una importante suma de dinero.

Un rápido operativo de preventores de Ciudad permitió detener este lunes a un hombre que había robado las pertenencias de una turista en pleno microcentro. La víctima, oriunda de Santa Fe, había denunciado la sustracción de una mochila con documentación personal y un millón de pesos en efectivo.

El robo se registró en un local de comidas rápidas ubicado en calle Las Heras y Patricias Mendocinas. Según relató la víctima, un sujeto aprovechó un descuido para llevarse la mochila de color negro. De inmediato, dos agentes de seguridad dieron aviso al resto del personal, que inició un patrullaje para ubicar al sospechoso.

Rápida acción de preventores El individuo emprendió la huida hacia el norte por calle Patricias Mendocinas, pero fue identificado minutos más tarde en la intersección de Godoy Cruz y San Martín gracias a las características físicas aportadas. Personal de preventores logró interceptarlo y recuperar el botín.

robo ciudad El sospechoso fue detenido por preventores en la intersección de Godoy Cruz y San Martín, con todas las pertenencias robadas en su poder. Prensa Ciudad de Mendoza Durante la requisa, se constató que el hombre llevaba consigo la mochila con todos los elementos denunciados: billetera, documentación personal y el dinero en efectivo.