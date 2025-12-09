Detuvieron a tres asaltantes en Maipú: robaban con una pistola de paintball

Tres asaltantes fueron detenidos en una zona rural de Maipú. Aunque se alertó que portaban un arma de fuego tipo carabina, esta terminó siendo de paintball.

Un grupo de tres sospechosos terminó siendo detenido poco después del robo a una persona para robarla dentro del distrito Fray Luis Beltran de Maipú. A la hora de la aprehensión, los efectivos actuantes identificaron a los presuntos asaltantes y les secuestraron una pistola de paintball con la que habrían perpetrado el delito.

La detención de los presuntos asaltantes La detención fue aplicada a partir de la intervención de efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) y de la Comisaría 49° en las calles de dicho departamento. A partir de este despliegue se describió que, tras un llamado a la línea de emergencias 911, se registró un robo en el cruce de las de calles Pescara y Cervantes, ubicada en una zona rural maipucina.

Allí, la alerta describió que tres sujetos, dos hombres y una mujer de entre 20 y 26 años, abordaron a un individuo con el objetivo de robarle en plena vía pública. Una vez se desplegaron los uniformados policiales por la zona, se dio con la captura de un grupo con características correspondientes a las denunciadas. De esta manera, se procedió a identificarlos y a palparlos, dando esto último con el hallazgo del arma de juguete.

Era una pistola de paintball Aunque desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza indicaron que este elemento se trataba de un arma de fuego tipo carabina, MDZ pudo constatar que en realidad se trató de una pistola utilizada para paintball.