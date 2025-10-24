Desvío, impacto e incendio: así fue el trágico choque en Panamericana que dejó un saldo de tres muertos

Tres personas murieron el jueves tras el impactante accidente que ocurrió en la autopista Panamericana , a la altura del kilómetro 73 de la Ruta 9 del partido bonaerense de Campana .

El siniestro vial se produjo cuando un camión perdió el control tras reventar un neumático, cruzó de carril e impactó a otros vehículos. El choque derivó en un incendio que generó demoras de varios kilómetros y obligó a una intervención de emergencia por parte de bomberos y servicios de seguridad.

El hecho tuvo lugar en el sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires, en una zona de alto tránsito.

Horas después del siniestro, la Municipalidad de Campana difundió el video de las cámaras de seguridad en el que quedó registrado el momento del impacto.

Según lo que se puede ver, el camión circulaba en dirección a Rosario cuando sufrió la rotura de uno de sus neumáticos. Tras perder la estabilidad, el camión atravesó el separador central de la autovía e invadió el carril contrario, camino a la Ciudad de Buenos Aires, donde embistió a varios automóviles.

Uno de los vehículos de menor tamaño fue arrastrado por el impacto y quedó totalmente aplastado entre los restos. Como consecuencia de la colisión, el camión se incendió, generando una densa columna de humo negro que cubrió el sector y redujo considerablemente la visibilidad en el área del accidente.

La magnitud del fuego requirió la presencia de dotaciones de bomberos que debieron abrirse paso entre los vehículos detenidos en medio de un embotellamiento que se extendió por al menos cinco kilómetros. También intervinieron móviles policiales y ambulancias del sistema de emergencias para colaborar en las tareas de asistencia y traslado de los involucrados.

Las víctimas del siniestro

Las autoridades confirmaron que tres personas fallecieron en el lugar del siniestro, mientras que otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital de Campana.